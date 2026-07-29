陸數學家王虹獲獎…廣西日報頭版報導「炒到300元」 官方急加印

中國數學家王虹獲得費爾茲獎（Fields Medal），廣西日報在25日頭版的報導「王的猜想」走紅，讓這份報紙被炒到人民幣65元（下同，約新台幣300元），廣西日報甚至在今天原價加印發售，吸引許多網友搶購。中國媒體形容，這是當代版的「洛陽紙貴」。

王虹是出生於中國廣西的數學家。廣西日報在25日頭版一改風格，刊登超過3000字長篇報導，題為「王的猜想」。

陸媒澎湃新聞評論分析其走紅原因，認為文章標題簡練直接、富有寓意。「王」既是王虹的姓氏，也有著「數學女王」的加冕；「猜想」既指向她的研究成果，也隱喻她從廣西起步的逐夢之路。

二手平台上，有不少賣家加價出售報紙，價格在一份20元至50元人民幣不等，最高被炒到65元。廣西日報原本零售價為每份1.35元。

廣西日報在其微博發文，宣布緊急加印，於今天下午開售，並限定每人限購3份。有中國網友說，「這樣的報導才能代表民眾心聲」，也有人認為廣西日報將官員的報導版面往後，實屬難得，也本該如此。

根據廣西日報最新的微博發文，表示報導下單的管道被擠爆了，目前技術團隊正在全力修復。