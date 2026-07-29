又一獨立書店倒下…香港田園書屋宣布結業 曾遭港府搜查

曾因自稱陪伴一名好萊塢女星13年、繼承巨額遺產而聞名，被外界封為「史上最牛軟飯男」、「百年慈善第一人」的李春平，去年一度遭瘋傳已在北京一家養老院病逝。不過，據媒體最新查證指出，截至今年7月，李春平仍在世，但因罹患阿茲海默症、額顳葉失智症等，已完全喪失行動及認知能力，而圍繞他的龐大資產歸屬之爭也再度浮上檯面。

2026-07-29 14:26