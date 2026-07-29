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又一獨立書店倒下…香港田園書屋宣布結業 曾遭港府搜查

中央社／ 台北29日電
香港田園書屋28日在臉書平台宣布，將於租約期滿後結業。圖／ 截自FB@田園書屋 Greenfield Book Store
香港田園書屋28日在臉書平台宣布，將於租約期滿後結業。圖／ 截自FB@田園書屋 Greenfield Book Store

香港田園書屋28日在臉書平台宣布，將於租約期滿後結業，田園書屋於貼文中表示「感謝各位開業至今50年來風雨同路」。

田園書屋本月15日遭香港國安處搜查，2人因涉嫌違反「維護國家安全條例」第24條「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」罪被捕，警方在店內檢走一批涉案具煽動意圖的書籍。

香港警方國安處15日突擊搜查獨立書店「留下書舍」及「田園書屋」，以涉嫌展示、出售具「煽動意圖」物品為由逮捕5人，今年香港已有4家書店因相關罪名遭查。

田園書屋於1976年創立，主要售賣人文、歷史、藝術等書籍。書店為近期第3間宣布結業的獨立書店，榆林書店及留下書舍早前分別指，將於明年四月租約期滿，及下月30日結業。

香港警方搜查獨立書店，店員被拘捕的畫面引發震撼。中國大陸國台辦發言人張晗22日說，「相關人員違反香港法律，特區政府對其採取行動，正當合法、理所當然」，「一國兩制在香港的成功實踐不容任何勢力造謠破壞」。

香港 國安 獨立書店

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