湖南大學校園反腐 與軍工密切南華大學兩任校長被查

中國湖南省的大學傳出接連傳出高層因腐敗被查，其中南華大學1個月之內有兩任校長被查，兩人都出身中南大學，而這所大學的正副校長此前也先後落馬，兩所大學都與軍工系統有密切關聯。

綜合中共湖南省紀委監委官網昨天的消息與香港明報今天報導，南華大學黨委副書記、校長夏昆涉嫌嚴重違紀違法任上被查。此前，這所湖南省內重點醫學大學的前任校長張灼華已於3日通報受查。

報導說，夏昆、灼華均出身湘雅醫學遺傳學體系，都曾任中南大學要職，先後擔任南華大學校長，時隔不到1個月相繼被查。

公開信息顯示，55歲的夏昆是湖南人，1989年考入中南大學湘雅醫學院，2004年取得醫學遺傳學博士學位，憑藉系列科研成果先後獲評長江學者特聘教授、中國國家傑出青年基金獲得者，長期在母校任職，曾任生命科學學院院長、湘雅醫學院常務副院長等職。

夏昆在2021年調任南華大學副校長，2025年11月升任校長。從正式執掌學校到被通報調查，任期不足8個月。

夏昆的前任張灼華同樣深耕醫學遺傳學領域，從業經歷高度重合。62歲的張灼華1980年進入湖南醫學院，1989年取得醫學遺傳學碩士後赴美深造取得博士學位，1996年返回中國進入湖南醫科大學醫學遺傳學國家重點實驗室。2008年出任中南大學校長助理、重點實驗室主任，2010年升任中南大學副校長。

2016年5月，張灼華調任南華大學校長，至2025年11月卸任。張灼華同時也是中國全國政協常委、湖南省政協副主席，農工黨湖南省委主委。

此外，中共中紀委7月23日也通報，開除前中南大學副校長郭學益的中共黨籍和公職，移送司法。郭學益於2025年12月官宣落馬。此前的2025年10月17日，前中南大學校長、中國工程院院士張堯學也被查。張堯學於2011年10月至2017年5月任中南大學校長，今年5月被開除黨籍和公職，之後撤銷院士稱號。

明報報導，南華大學與中南大學有歷史淵源，而且都軍工系統密切關聯。中南大學以礦冶見長，學校的航天學院與國防科學技術研究院獲中國教育部重點支持建設；南華大學則與核軍工淵源深厚，2000年率先成立了核科學技術學院，也是中共海軍後備軍官選拔培訓基地。