湖南南華大學2任校長接連被查 港媒：與軍工系統淵源深

大陸官方近年持續推進反腐行動。港媒指，湖南省大學近期接連傳出反腐案件，南華大學1個月內罕見有2任校長先後被查。報導稱，2名被查人員均出身中南大學，而中南大學正副校長此前也相繼落馬。2所湖南的大學皆與軍工系統存在密切關聯。

港媒《明報》指出，湖南大專院校開展大反腐，南華大學校長夏昆落馬，前任校長張灼華月初被查，1個月之內罕有2任校長被查。湖南省紀委監委28日通報，南華大學中共黨委副書記、校長夏昆涉嫌嚴重違紀違法，正在接受湖南省紀委監委審查調查。此前，這所湖南省內重點醫學高校的前任校長張灼華，已在7月3日通報受查。

報導提到，夏昆和張灼華均出身中南大學，同樣出身湘雅醫學遺傳學體系，並且都曾任中南大學要職，先後擔任南華大學校長，時隔不到1個月相繼被調查。

公開資料顯示，夏昆今年55歲，湖南人，1989年考入中南大學湘雅醫學院，2004年取得醫學遺傳學博士學位，長期在中南大學任職，曾任生命科學學院院長、湘雅醫學院常務副院長等職。2021年調任南華大學副校長，去年11月升任校長，任期不到8個月即被通報調查。

張灼華則同樣出身醫學遺傳學領域，曾任中南大學校長助理、副校長等職，2016年調任南華大學校長，至2025年11月卸任。張灼華同時擔任全國政協常委、湖南省政協副主席，以及農工黨湖南省委主委。

此外，不僅夏昆和張灼華，中南大學正副校長張堯學、郭學益也先後落馬。中紀委7月23日通報，中南大學原副校長郭學益被開除中共黨籍和公職，移送司法。郭學益在去年12月官宣落馬。此前，去年10月17日，中南大學前校長、中國工程院院士張堯學也被查。張堯學於2011年10月至2017年5月任中南大學校長，今年5月被開除黨籍和公職，之後撤銷院士稱號。

《明報》指出，南華大學與中南大學有歷史淵源，且都與軍工系統密切關聯。中南大學以礦冶見長，「航天學院」與「國防科學技術研究院」獲大陸教育部重點支持建設；南華大學則與核軍工淵源深厚，2000年率先成立了核科學技術學院，亦是海軍後備軍官選拔培訓基地。