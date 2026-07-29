德陽音樂嘉年華 樂迷嗨翻

近日，「二○二六德陽藍鯨音樂嘉年華」在四川德陽天府數谷火熱開啟。來自大陸各地乃至海外的三點八萬餘名樂迷齊聚，在跳動的音符中盡情釋放夏日活力。

本次嘉年華採用「流行+搖滾」雙主題模式。流行專場上，王琳凱（小鬼）、寶石老舅、孟美岐、鄭潤澤、張紫寧、沈夢瑤、游鴻明、張星特等藝人輪番登臺，溫柔旋律與潮流說唱交織，引發全場大合唱。搖滾專場中，葉世榮、馬賽克、聲音玩具、九寶、丟火車等實力樂隊接力亮相，用極具感染力的舞臺表現和硬核器樂演奏，為樂迷帶來酣暢淋漓的搖滾體驗。「現場氛圍太棒了！這是我第一次來德陽，沒想到體驗這麼好！」來自泰國的樂迷菲菲興奮地表示。

與往屆相比，今年的藍鯨音樂嘉年華在體驗感上全面升級，美食集市彙聚非遺風味與網紅小吃，藍鯨鑰匙扣等特色產品成為搶手貨。資料顯示，本次活動累計吸引超三點八萬名觀眾到場，其中跨城樂迷超百分之六十，輻射重慶、陝西、湖南、雲南、貴州、廣西等多個省市。德陽兩百七十餘家住宿、餐飲、購物商戶推出專屬優惠，發放一百萬元文旅消費券，吸引外地樂迷手持票根逛文廟、遊古鎮、品美食，從「看一場演出」升級為「遊一座城市」。