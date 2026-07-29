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IPO造富一票人 長鑫創辦人朱一明身家翻三倍

經濟日報／ 記者陳湘瑾林宸誼／綜合報導
長鑫科技。路透
長鑫科技。路透

隨著大陸DRAM一哥長鑫科技上市，彭博億萬富豪指數顯示，長鑫創辦人朱一明個人財富暴漲近300%至139億美元（約新台幣4,500億元）。這場資本盛宴中，阿里巴巴、DeepSeek、小米等股東都是贏家之一。

長鑫科技27日上市首日大漲465%，總市值衝上人民幣3.28兆元（約新台幣15.65兆元），成為A股市值王。

若結合朱一明在長鑫科技間接持股（約15.92億股）及在兆易創新持有的5.13%股權計算，其名下股權帳面總價值直逼人民幣1,000億元大關。

彭博報導，招股說明書統計，共有六名長鑫科技高層身家於27日突破人民幣10億元。

不少股東獲得可觀帳面獲利，DeepSeek創辦人梁文鋒旗下持有基金獲戰略配售2,020萬股，首日獲利約人民幣8.2億元。

阿里集團合計持有長鑫科技近5%股份，累計投入人民幣76億元。按上市首日最新市值計算，阿里持股價值已超過人民幣1,700億元，帳面獲利超過人民幣1,600億元，投資報酬率超過20倍。

小米全資子公司武漢壹捌壹零企業管理有限公司列入戰略配售名單，獲配1,824.48萬股，以發行價測算總投入約人民幣1.58億元。雷軍藉此在長鑫科技上市首日帳面獲利人民幣7.17億元。

不過小米集團董事長特別助理、戰略市場部副總經理徐潔雲對此特別在網路上回應，「朋友們看個樂呵就行，別當真」，「這是個公司投資行為，具體子公司實體跟個人財富沒法混成一談」。

人民幣 DeepSeek 阿里

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