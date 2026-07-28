重慶彭水山體崩塌 新搜尋確認30名遇難者

據澎湃新聞報導，7月28日晚，重慶市彭水縣發布情況通報：重慶彭水縣山體崩塌事故，7月23日以來，截至7月28日21時，經對現場搜尋到的遺體及殘骸進行DNA檢測鑑定後，已累計新搜尋確認出30名遇難者。另有部分搜尋結果正在DNA檢測中。

報導稱，彭水山體崩塌救援工作進入深度搜尋以來，專業救援力量24小時連續作業，按照「不漏一處、不留盲區」的搜尋原則，進行反覆排查、層層推進、逐一搜尋。截至目前，已全面完成對A、B區的搜尋，C、D區搜尋工作進入最後攻堅階段。

中國重慶彭水苗族土家族自治縣（簡稱彭水縣）漢葭街道烏江三橋附近17日發生山崩，造成多間民宅倒塌、數人傷亡或失聯。

根據此前媒體報導，早前已知造成11人死亡、10人受傷、50人失聯。截至24日晚10時，現場再尋獲3名遇難者遺體，累計死亡人數為14人。