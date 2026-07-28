陸呼吸道疾病新冠重登榜首 傳染性更強但毒力未增

中國疾病預防控制中心最新通報，新冠病毒檢測陽性率近期呈上升趨勢，總體上處於中流行水平。大陸專家表示，新冠病毒雖然持續變異，但毒力未增加，只是傳染性更強。

據中疾控最新發布統計，今年第29周（2026年7月13日—7月19日）大陸全國哨點醫院門急診流感樣病例呼吸道樣本檢測陽性率前三位的病原體中，新冠病毒已取代流感病毒位列第一位，新冠檢測陽性率為16.3%，較上周環比增加4.3個百分點。分地區和年齡看，南方省份檢測陽性率顯著高於北方省份，15～59歲病例組檢測陽性率最高。

中國疾控中心（中國預科院）傳染病處研究員常昭瑞16日在記者會上表示，大陸國內新冠疫情今年5月下旬疫情有所抬頭，6月中旬進入低流行水平。當前，新冠疫情已演變為常見的呼吸道傳染病，對於疫情的正常波動，呼籲大家不用過度緊張。

常昭瑞說，本土主要的流行株仍為NB.1.8.1系列變異株，現有監測顯示，沒有發現可能構成額外公共衛生風險的新變異株。而NB.1.8.1是新冠Omicron家族的一種亞型變異株，由重組變異株XDV.1.5.1進化而來。

NB.1.8.1感染症狀以輕症和無明顯症狀為主，如發熱、咽乾、咽痛、咳嗽，已與流感趨同。不過香港大學李嘉誠醫學院副教授朱軒此前提醒，雖然重組毒株的致病性較原始毒株有所下降，但對於免疫力較弱或高風險人群而言，仍有重症與死亡風險。

每日經濟新聞報導，南方醫科大學南方醫院感染內科副主任彭劼表示，當下夏季高溫，民眾長期密閉空調房，同樣形成封閉傳播環境，病毒傳播條件與冬季趨同，導致新冠、流感感染增加。對於新冠疫情轉為中流行水平，公眾無需恐慌。一方面，從臨床看，新冠的重症率及死亡率沒有同步增加，這意味著新冠病毒雖然持續變異，但新變異株的毒力沒有增加，只是傳染性更強了。

今年6月起，大陸多個醫藥電商平台的數據提示新冠、流感疫情抬頭。叮噹快藥平台顯示，6月新型冠狀病毒抗原檢測試劑較上期銷量增長49%。