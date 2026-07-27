東野圭吾數度登中國作家富豪榜 影響力大

日本知名推理小說家東野圭吾日前過世。他在中國擁有廣大讀者，曾3次登上中國的「外國作家富豪榜」榜首。許多讀者對他離世表示驚訝與不捨，學者易中天發文稱「先生怎麼能棄我而去」。

日本講談社今天正式發布訃聞，證實東野圭吾23日凌晨因大腸癌辭世，享壽68歲。多家中國媒體紛紛發出報導，介紹其成為暢銷作家的歷程以及作品特色。

陸媒上游新聞今天報導，東野圭吾在中國的影響力頗深。2011年，他憑小說「白夜行」獲得「外國作家富豪榜」第5名的成績。2017年起，他連續3年登上中國作家富豪榜外國作家首位。其中，2018年他的版稅高達人民幣4200萬元（約新台幣2億元），幾乎是2017年的兩倍，2019年則約3000萬元。

鳳凰網旗下的讀書頻道在2022年3月曾發出報導，介紹東野圭吾的熱銷程度及走紅過程。

文章說，從實體書銷量上看，東野圭吾「解憂雜貨鋪」一書從2014年在中國出版後，僅用了4年時間，簡體中文版的銷售量就超過了1000萬冊，而這本書全球累計銷量是1300萬冊。2008年至2022年，僅新經典一家出版機構，引進的52部東野圭吾作品，銷量合計超過了2300萬冊。

作為比較，文章以中國作家余華的「活著」和路遙的「平凡的世界」為例，指它們出版超過了30年，再版了數十次，是中國現代文學發行量最大的書，但到2020年，數量也才2000萬冊。

2008年，東野圭吾的簡體版作品在中國市場一試水就大獲成功，主因是當時日劇「白夜行」在中國大受歡迎。

文章指出，這部戲其實在日本反應相對平淡，但中國在2007年成為擁有全球最大網路人口的國家，各種盜版的「資源下載」變得平常，直接把「白日行」捧成一大熱門劇集。

東野圭吾在中國還有一項「特色」。另一位推理名家松本清張在日本聲望遠高於他，但到了中國，為了銷量，松本清張的書籍宣傳上還要加上「松本清張是影響我創作生涯極深的作家。——東野圭吾」這樣的字句。

東野圭吾過世的消息傳出後，不少中國網友留言悼念。知名作家、文化學者易中天晚間也在自己的微信公眾號上發文，直言「先生怎麼能棄我而去」。

他說自己和外孫女都是東野圭吾迷，但自己更資深也更痴迷。東野圭吾對他的特殊意義是「無論壓力有多大，只要讀東野圭吾，我的心情就能歸於平靜。那些艱難的日子，是東野圭吾的書幫我渡過的。」