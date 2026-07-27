快訊

中和公公涉砍殺媳婦...檢方相驗驚見逾百刀 頸部僅剩骨頭相連

遭控通知7次還不搬家 范姜彥豐列5點反擊「不談錢還要談感情嗎」

聽新聞
0:00 / 0:00

東野圭吾數度登中國作家富豪榜 影響力大

中央社／ 北京27日電
東野圭吾不敵癌症病魔過世。圖／摘自oricon news
東野圭吾不敵癌症病魔過世。圖／摘自oricon news

日本知名推理小說家東野圭吾日前過世。他在中國擁有廣大讀者，曾3次登上中國的「外國作家富豪榜」榜首。許多讀者對他離世表示驚訝與不捨，學者易中天發文稱「先生怎麼能棄我而去」。

日本講談社今天正式發布訃聞，證實東野圭吾23日凌晨因大腸癌辭世，享壽68歲。多家中國媒體紛紛發出報導，介紹其成為暢銷作家的歷程以及作品特色。

陸媒上游新聞今天報導，東野圭吾在中國的影響力頗深。2011年，他憑小說「白夜行」獲得「外國作家富豪榜」第5名的成績。2017年起，他連續3年登上中國作家富豪榜外國作家首位。其中，2018年他的版稅高達人民幣4200萬元（約新台幣2億元），幾乎是2017年的兩倍，2019年則約3000萬元。

鳳凰網旗下的讀書頻道在2022年3月曾發出報導，介紹東野圭吾的熱銷程度及走紅過程。

文章說，從實體書銷量上看，東野圭吾「解憂雜貨鋪」一書從2014年在中國出版後，僅用了4年時間，簡體中文版的銷售量就超過了1000萬冊，而這本書全球累計銷量是1300萬冊。2008年至2022年，僅新經典一家出版機構，引進的52部東野圭吾作品，銷量合計超過了2300萬冊。

作為比較，文章以中國作家余華的「活著」和路遙的「平凡的世界」為例，指它們出版超過了30年，再版了數十次，是中國現代文學發行量最大的書，但到2020年，數量也才2000萬冊。

2008年，東野圭吾的簡體版作品在中國市場一試水就大獲成功，主因是當時日劇「白夜行」在中國大受歡迎。

文章指出，這部戲其實在日本反應相對平淡，但中國在2007年成為擁有全球最大網路人口的國家，各種盜版的「資源下載」變得平常，直接把「白日行」捧成一大熱門劇集。

東野圭吾在中國還有一項「特色」。另一位推理名家松本清張在日本聲望遠高於他，但到了中國，為了銷量，松本清張的書籍宣傳上還要加上「松本清張是影響我創作生涯極深的作家。——東野圭吾」這樣的字句。

東野圭吾過世的消息傳出後，不少中國網友留言悼念。知名作家、文化學者易中天晚間也在自己的微信公眾號上發文，直言「先生怎麼能棄我而去」。

他說自己和外孫女都是東野圭吾迷，但自己更資深也更痴迷。東野圭吾對他的特殊意義是「無論壓力有多大，只要讀東野圭吾，我的心情就能歸於平靜。那些艱難的日子，是東野圭吾的書幫我渡過的。」

日本 富豪

延伸閱讀

日方保密病情 東野圭吾大腸癌驟逝…台灣出版社震驚：月初才發紀念版

日本總銷量逾億本！《嫌疑犯X的獻身》等作者東野圭吾病逝 享壽68歲

東野圭吾大腸癌病逝！國人每年逾萬人罹癌 早期幾乎沒症狀

東野圭吾留給世界的106部小說！日本推理大師40年的創作軌跡

相關新聞

東野圭吾數度登中國作家富豪榜 影響力大

日本知名推理小說家東野圭吾日前過世。他在中國擁有廣大讀者，曾3次登上中國的「外國作家富豪榜」榜首。許多讀者對他離世表示驚...

菲爾茲獎得主王虹憶「苦苦掙扎 勉強生存」 讓北大陷尷尬

菲爾茲獎得主王虹近日因回顧北京大學求學經歷，引發中國教育界與網路輿論熱議，也讓北大陷入尷尬。她在受訪時不僅極少提及北大，反提到當年在北大數學系求學期間長期感到壓力，甚至形容那段時間「一直在苦苦掙扎，能生存下來就不錯了」。這番談話在中國網路掀起討論，也讓北大在宣傳校友獲得國際最高數學榮譽時，陷入如何看待人才培養的爭議。

越南貨船南海沉沒仍有人失聯 陸外交部：已救起47名船員

一艘越南籍貨船日前在南海沉沒，目前仍有部分船員失聯。大陸外交部27日表示，中方在船隻遇險後第一時間展開救援，截至目前共成功救起47名越南船員，並將全部的獲救人員移交越方。

中國培養？西方培養？ 中國人雙獲數學諾獎 無領導人祝賀

北京大學校友王虹、鄧煜雙獲菲爾茲獎（被譽為「數學界諾貝爾獎」），是中國籍數學家首次獲該獎，但因兩人都赴國外深造且都在歐美任職，引發兩人究竟是中國還是洋科學家的爭論；加上網傳北大刪除鄧煜專訪中提及「建議有海外學術經歷」內容、王虹與鄧煜迄未獲中國領導人公開祝賀，也引來網民議論紛紛。

菲爾茲獎得主鄧煜是迷弟 曾為張靚穎寫過3首詩

近日獲得菲爾茲獎的中國籍數學家、現任芝加哥大學教授鄧煜，不僅是數學天才，還是一位深藏不露的詩人。更讓人意外的是，他還是張靚穎的鐵桿「涼粉」，專門為她寫過三首情意綿綿的七言絕句，還曾在接受採訪時承認「還喜歡著張靚穎」。這位能用偏微分方程破解百年數學難題的頂尖學者，私底下卻用最古典的方式記錄著追星心情，極致理性與極致浪漫的反差，讓無數網友直呼「破防」。

少子化衝擊 中國去年平均每天共81所幼兒園、小學消失

少子化海嘯來襲，中國教育部最新統計公報顯示，去年中國小學減少約8000所，平均每天有22所小學消失；幼兒園減少2.14萬所，日均關停近59所。兩者合計達81所。專家分析，學齡人口減少並非短期波動，而是將持續數十年的長期趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。