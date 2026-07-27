越南貨船南海沉沒仍有人失聯 陸外交部：已救起47名船員

一艘越南籍貨船日前在南海沉沒，目前仍有部分船員失聯。大陸外交部27日表示，中方在船隻遇險後第一時間展開救援，截至目前共成功救起47名越南船員，並將全部的獲救人員移交越方。

大陸外交部發言人林劍27日主持例行記者會。有記者詢問，關於南海沉沒的越南貨船一事，越南和中國是否仍在持續努力尋找其餘的失蹤人員？此外，鑑於此事件發生地點，中越是否因這一事件引發了任何緊張局勢？

林劍回應，7月25日，中國「南海救115」輪在南沙群島附近海域發現並救起一艘遇險越南籍船舶的29名船員。隨後，中方立即派出多艘船隻和直升機持續展開搜救行動。

林劍指出，截至目前，中方共成功救起47名越南船員，對其中傷員進行醫治，並有序將全部獲救船員移交越方，越方對此表示感謝。

林劍介紹，據了解，越方船舶24日晚遇險沉沒，船上共有62名船員，目前還有部分的船員失聯，搜救工作仍在進行中。

對於事件是否引發中越緊張，林劍回應，中方在越方船隻遇險後，第一時間展開了救援，越方對此表示感謝。

另據中國海警消息，海南省海上搜救中心25日晚間接獲通報，一艘越南籍船舶在永暑礁以北38海里附近海域遇險沉沒。中國海警隨後派遣兩艘海警艦前往事發海域搜救，相關救援行動目前仍在進行。