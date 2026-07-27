海外任教中國籍數學家獲獎 港媒：觸發民族主義情緒

在海外任教的中國籍數學家鄧煜、王虹最近獲得費爾茲獎（FieldsMedal），在國際聲名大。但有評論表示，在中國國內，這則新聞卻引起爭議，且由於中國網路瀰漫民族主義情緒，北京大學數學學院日前刪除了對鄧煜的一些採訪談話。

明報今天刊登評論文章指出，先前中國的莫言獲得諾貝爾文學獎、屠呦呦獲得醫學獎，分別由時任政治局常委李長春、國務院總理李克強致賀。而菲爾茲獎有「數學諾獎」之稱，但這次在公開報導中卻沒有中國中央領導人向這兩名年輕數學家表示祝賀，推測原因是兩人都在海外任教。

文章表示，王虹、鄧煜獲獎在中國也引發爭議。有人由衷欣喜，感慨中國青年數學家站上全球數學之巔；有人心存疑慮，質問學術突破為何誕生在海外；有人甚至說，他們的獲獎和中國大學的培養無關，兩人的成績都是留學後的成果。

文章引述北京新京報評論指出，沒必要藉王虹、鄧煜獲獎製造對立，正如數學家丘成桐所說，「王虹與鄧煜在中國接受紮實的基礎教育，在海外完成卓越的研究工作」，這是一場接力和交流，不是一場誰取代誰、誰壓倒誰的競賽。

但文章表示，由於當前中國網路上瀰漫著民族主義，北大數學學院官方微信公號最近也無奈地刪除對鄧煜的一些採訪內容。

據指出，鄧煜獲獎後接受了數學學院微信公號採訪，被問及應否出國深造時，他回答，「是否出國、在哪裡長期工作，並不存在對所有人都適用的唯一答案。如果條件允許，我建議在整個學術生涯中至少有一次較為完整的海外經歷」。

他又說，「這種經歷通常會讓一個人的視野更豐富。至於之後選擇在國外工作還是回國發展，我認為都完全可以」。

文章表示，數學學院微信公號事後轉發鄧煜專訪時，刻意刪掉這一問答，引來眾多關注；有分析認為，目前網上民族主義情緒瀰漫，有的把出國留學和不愛國相綁定，北大此舉也是「輿論避險的無奈之舉」。