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11死50失聯！重慶山崩現場尋獲失聯中巴及人體殘骸
重慶市彭水縣17日9時許發生大型山體崩塌災害，造成10人受傷、11人死亡、50人失聯。官方27日通報，搜救人員已在災害現場找到失聯客運中巴車，並在車輛殘骸內部及周邊發現人體殘骸，目前正進行DNA檢測確認身分。
據微信公眾號「彭水發布」27日上午消息，26日晚間11時52分左右，在彭水山體崩塌災害救援現場C區作業面，發現失聯客運中巴車殘骸。目前，搜尋工作仍在緊張有序進行中。
隨後，「彭水發布」再發通報稱，在彭水山體崩塌災害救援現場找到的客運中巴殘骸內部和周邊，經過進一步搜尋和技術比對，發現人體殘骸，正在進行DNA檢測確認身份。
「彭水發布」23日曾通報，彭水縣漢葭街道17日上午9時左右發生大型山體崩塌。由於現場崩塌土石方量大、墜落巨石體積大且數量多，加上作業空間狹窄、邊坡穩定性差，救援難度極高。
官方表示，現場已調集多方專業力量，投入大型工程機械、生命探測設備及無人機等裝備，並在防範次生災害及確保救援人員安全的情況下，採取定向爆破、逐層推進方式搜救。經多輪生命探測和搜尋，現場已無生命跡象。
根據官方核對，這起山體崩塌災害造成10人受傷、11人死亡、50人失聯。另據24日通報，截至當日晚間10時，搜救人員新搜尋出3名遇難者。
此前，中共重慶市委機關報《重慶日報》引述救援隊現場指揮長表示，由於現場崩塌體呈垂直壓覆，「失聯人員存活率很低了」。
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