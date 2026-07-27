快訊

王凱驟逝！姊姊悲憶「前一天才聯絡」 最後通話成永別

代理教師荒／師選校先避雷 「代理雷達」揭簡章沒說的事

56歲指揮家陳一夫猝逝！前一天才急診發文：大家都要健健康康

聽新聞
0:00 / 0:00

11死50失聯！重慶山崩現場尋獲失聯中巴及人體殘骸

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
「彭水發布」27日通報，搜救人員已在災害現場找到失聯客運中巴車，並在車輛殘骸內部及周邊發現人體殘骸，目前正進行DNA檢測確認身分。圖／取自彭水發布微信公眾號
「彭水發布」27日通報，搜救人員已在災害現場找到失聯客運中巴車，並在車輛殘骸內部及周邊發現人體殘骸，目前正進行DNA檢測確認身分。圖／取自彭水發布微信公眾號

重慶市彭水縣17日9時許發生大型山體崩塌災害，造成10人受傷、11人死亡、50人失聯。官方27日通報，搜救人員已在災害現場找到失聯客運中巴車，並在車輛殘骸內部及周邊發現人體殘骸，目前正進行DNA檢測確認身分。

據微信公眾號「彭水發布」27日上午消息，26日晚間11時52分左右，在彭水山體崩塌災害救援現場C區作業面，發現失聯客運中巴車殘骸。目前，搜尋工作仍在緊張有序進行中。

隨後，「彭水發布」再發通報稱，在彭水山體崩塌災害救援現場找到的客運中巴殘骸內部和周邊，經過進一步搜尋和技術比對，發現人體殘骸，正在進行DNA檢測確認身份。

「彭水發布」23日曾通報，彭水縣漢葭街道17日上午9時左右發生大型山體崩塌。由於現場崩塌土石方量大、墜落巨石體積大且數量多，加上作業空間狹窄、邊坡穩定性差，救援難度極高。

官方表示，現場已調集多方專業力量，投入大型工程機械、生命探測設備及無人機等裝備，並在防範次生災害及確保救援人員安全的情況下，採取定向爆破、逐層推進方式搜救。經多輪生命探測和搜尋，現場已無生命跡象。

根據官方核對，這起山體崩塌災害造成10人受傷、11人死亡、50人失聯。另據24日通報，截至當日晚間10時，搜救人員新搜尋出3名遇難者。

此前，中共重慶市委機關報《重慶日報》引述救援隊現場指揮長表示，由於現場崩塌體呈垂直壓覆，「失聯人員存活率很低了」。

重慶 山崩

延伸閱讀

陸將41名沉船獲救者移交越南 海警再救起2人

越南籍船南沙永暑礁附近沉沒 陸官媒：39人獲救仍有23人失聯

越南籍貨船南海沉沒 中國協助搜救23名失聯人員

宜蘭戲水勝地粉鳥林落海失蹤 34歲女「卡岩縫」尋獲不幸身亡

相關新聞

11死50失聯！重慶山崩現場尋獲失聯中巴及人體殘骸

重慶市彭水縣17日9時許發生大型山體崩塌災害，造成10人受傷、11人死亡、50人失聯。官方27日通報，搜救人員已在災害現場找到失聯客運中巴車，並在車輛殘骸內部及周邊發現人體殘骸，目前正進行DNA檢測確認身分。

大學生電競交流 兩岸深化情誼

江蘇省第十屆海峽兩岸大學生電子競技大賽日前在常州市盛大舉辦，來自兩岸共十二支大學生隊伍齊聚一堂，以「特戰英豪」展開精采競技，在多日賽程中展現高超技術與團隊默契，也透過電競交流深化彼此情誼，為兩岸青年互動再添精采篇章。

中共加速清洗 上半年處分74高幹

中共廿一大明年秋天登場前，官場人事清洗有加快跡象。據中共中央紀委國家監委通報，二○二六年上半年，遭立案的省部級及以上幹部有五十人，遭處分的省部級及以上幹部有七十四人，兩者均創中共廿大以來新高。

少子海嘯 大陸幼兒園、小學 去年每天關81所

少子化海嘯來襲，大陸教育部最新統計公報顯示，去年大陸小學減少約八千所，平均每天有廿二所小學消失；幼兒園減少二點一四萬所，日均關停近五十九所。兩者合計達八十一所。專家分析，學齡人口減少並非短期波動，而是將持續數十年的長期趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。