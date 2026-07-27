大學生電競交流 兩岸深化情誼

江蘇省第十屆海峽兩岸大學生電子競技大賽日前在常州市盛大舉辦，來自兩岸共十二支大學生隊伍齊聚一堂，以「特戰英豪」展開精采競技，在多日賽程中展現高超技術與團隊默契，也透過電競交流深化彼此情誼，為兩岸青年互動再添精采篇章。

海峽兩岸大學生電子競技大賽自首屆於南京舉辦以來，今年正式邁入第十屆，象徵兩岸青年透過電子競技持續交流的重要里程碑。

十年來，賽事匯聚眾多熱愛電競的大專院校學生，不僅提供青年選手切磋競技實力的舞台，更成為促進兩岸文化交流、增進友誼的重要平台，也見證電子競技逐步發展為兼具競技性、教育性與交流意義的新興運動。

參賽選手表示，電競早已不只是螢幕上的勝負，更是跨越地域、語言與文化的共同語言。透過本次賽事，除了在競技場上全力以赴，也期待與不同地區的選手交流戰術、分享經驗，在相互學習中建立友誼，充分展現「以賽會友」的精神。

新北市體育總會秘書長劉富福致詞表示，第十屆海峽兩岸大學生電子競技大賽不僅是兩岸電競交流的重要里程碑，更見證多年來透過電子競技促進青年互動、深化交流的成果。近年電子競技已成為全球體育產業的重要一環，融合科技、創意與數位文化，兩岸在電競發展上各具特色與優勢。他期盼透過本屆賽事，讓青年選手在競技中切磋技藝、建立友誼、拓展視野，以電競作為交流橋梁，共同創造更多合作契機，讓第十屆賽事成為兩岸青年交流歷程中的精采篇章。

隨著第十屆賽事圓滿落幕，海峽兩岸大學生電子競技大賽持續發揮連結兩岸青年、推動電競交流的重要價值，不僅展現青年世代對電子競技的熱情與實力，也為未來兩岸體育文化交流奠定更深厚的基礎，持續攜手邁向下一個十年。