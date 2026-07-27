中共加速清洗 上半年處分74高幹

中共廿一大明年秋天登場前，官場人事清洗有加快跡象。據中共中央紀委國家監委通報，二○二六年上半年，遭立案的省部級及以上幹部有五十人，遭處分的省部級及以上幹部有七十四人，兩者均創中共廿大以來新高。

據中共中央紀委國家監委歷次通報，二○二五年上半年立案省部級幹部四十三人、處分卅人；二○二四年上半年立案四十一人、處分廿五人。二○二三年上半年，全大陸紀檢監察機關立案「中管幹部」卅六人、處分省部級幹部十八人。中管幹部通常為副省部級及以上官員。

今年上半年遭處分的省部級及以上幹部人數，甚至超過二○二五年全年。去年全年，大陸共立案省部級及以上幹部一一五人，處分六十九人；今年僅上半年處分人數就達七十四人。

近期落馬的省部級官員，包括北京市政協主席魏小東、上海市副市長陳宇劍、安徽省委常委兼合肥市委書記費高雲，及退休八年的中共中宣部前副部長、國家新聞出版廣電總局前局長蔡赴朝等人。

金融及證券監管系統近期也接連傳出官員落馬。日前，曾任證監會副主席九年的「海歸」金融專家方星海被查，成為繼證監會前主席易會滿、前副主席王建軍後，又一名落馬的證監系統前高官，也是近年第六名落馬的中證監高管。

軍工領域的清洗同樣升高，前中央政治局委員、新疆黨委書記馬興瑞本月遭開除黨籍及公職；中國核工業集團前總經理顧軍今年也被通報接受調查。