少子海嘯 大陸幼兒園、小學 去年每天關81所

少子化海嘯來襲，大陸教育部最新統計公報顯示，去年大陸小學減少約八千所，平均每天有廿二所小學消失；幼兒園減少二點一四萬所，日均關停近五十九所。兩者合計達八十一所。專家分析，學齡人口減少並非短期波動，而是將持續數十年的長期趨勢。

據財經雜誌報導，湖南長沙一所重點小學今年招生規模較往年明顯縮減，附近其他學校也出現招生不足情況，甚至有非重點小學僅招滿一個班。

大陸教育部近日公布「二○二五年全國教育事業發展統計公報」顯示，大陸小學數量自二○二○年起已連續六年下降，五年累計減少約三點四萬所；幼兒園數量自二○二二年達峰後，三年間減少近六萬所。在園幼兒人數也從二○二○年的四八一八點二六萬人，降至二○二五年的三二二五點五二萬人，降幅超過三成。

奕陽教育研究院「人口變遷與學前教育發展」課題組預測，二○二七年至二○三○年，大陸在園幼兒將降至二千五百萬人左右，不足二○二○年高峰的一半。

廈門大學經濟系副教授丁長發表示，這輪學齡人口收縮並非短期波動，而是將持續數十年的長期趨勢，學齡人口減少也為教育發展從「規模滿足」轉向「品質提升」打開改革窗口。教育資源布局未來必須轉向「跟人走」，依據真實學齡人口分布動態配置資源。

少子化壓力正由學前教育傳導至小學階段。二○二五年大陸小學為十二點八三萬所，較上年減少約八千所；在校生較上年減少四○六萬人，招生人數減少約一五五萬人，降幅約百分之九點六。東北師範大學教育學部教授秦玉友團隊預測，「十五五」期間小學入學人數仍將下降，二○二九年可能降至九二八萬人，較二○二三年峰值減少近半。

在生源減少背景下，小班化教學成為政策方向。大陸國務院六月發布「教育發展十五五規畫」，將「結合實際有序推進小班化教學」寫入，象徵小班化教學上升至政策層面。