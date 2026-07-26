LV控廈門建案侵犯商標 指四葉雕花裝飾涉仿冒

法國奢侈品牌路易威登（Louis Vuitton）將中國福建省廈門市一處建案告上法庭，指該社區的公共區域大量使用與LV註冊商標高度近似的四葉雕花裝飾，這顯示LV在中國維權的商標維權行動再度擴大。

綜合極目新聞等中國媒體報導，根據企業資訊平台「企查查」的資料顯示，LV近日正式控告廈門某房地產開發商及物業管理公司，指該建案在公共區域大量使用了與其註冊商標高度相似的四葉雕花裝飾，涉嫌攀附品牌的知名度。全案將於8月10日開庭。

LV要求法院判令拆除、替換社區內所有侵權雕花裝飾，並賠付經濟損失與維權合理費用。

開發商方面則稱，涉案的花紋設計實源自中國傳統的「寶相花」及「柿蒂紋」，屬於中式園林設計中的通用裝飾，其目的純粹用於景觀美化，絕無意圖攀附任何奢侈品牌，因此並不構成商標侵權行為。

根據報導，這是LV首次將商標維權延伸至地產建築領域。

LV近期就涉嫌商標侵權問題對中國企業啟動密集訴訟。6月底，江蘇省蘇州市法院就LV起訴茉莉奶白商標侵權案作出一審判決，裁定茉莉奶白使用的四葉花卉圖形侵害了LV的商標專用權，需賠償LV人民幣逾1030萬元（約新台幣4635萬元）。