直面政治商業壓力 北京萬聖書園堅守獨立書店本色

在中國書價「失控」的環境下，大量民營實體書店因經營困難選擇關門。即使是北京文化界的地標萬聖書園，濃厚的人文學術氣息和創辦人帶著傳奇的理想主義色彩，也不能使其免於市場殘酷的考驗。

「沒有什麼書是網上買不到的。」萬聖書園創辦人劉蘇里告訴中央社記者。

全世界的書店經營可能都不容易，但中國的書店更艱難，原因就在於書籍控價出問題。許多新書在網上用5折就能買到，而書店進書成本就要6折，哪怕是逛書店的人，也可能在看到想買的書後，一邊動動手指、在手機就完成下單。書店還要請店員、付租金，這筆帳怎麼算都不合。

採訪劉蘇里是在一個週間的下午，書店裡有一些年輕讀者駐足在書架旁，甚至還有外籍年輕讀者在書架前交談。這裡位於北京五道口，周圍有北京大學、北京清華大學、北京語言大學、北京科技大學等眾多學校，留學生、外國人也多。

曾有段時間，劉蘇里在幾個主要的網路平台研究讀者們對萬聖的評價，想知道是什麼讓他們願意來萬聖買書、願意不去計較與網路價格的價差。

他總結讀者對萬聖最主要的感受是「安靜、安寧」。

來到書店的讀者也呼應了當今中國年輕人的形象。劉蘇里觀察到他們的生存狀態：「捲（競爭），每天不得不面對的焦慮、擔憂，精神困頓」，而萬聖可以給年輕人躁動的心一下子安靜下來，同時又能看到在其他書店很少出現的書。「有這麼一個地方，讓他們得到精神滿足而不只是知識。」

劉蘇里稱這種逛書店的行為是一種「儀式」，因為是儀式就不怕舟車勞頓前來，而儀式的完成就是要買幾本書。「網上35元（人民幣），我這邊要65元，多出來的錢像『門票』，讀者是願意買單的。」

說到現在萬聖書園的經營狀況，劉蘇里說，「就是維繫」。

不能小看「維繫」二字的分量。據行業自媒體統計，全中國在2025年上半年就有1200家書店關閉。還存活的書店，許多靠著販售文創商品、高級文具、經營咖啡店、辦收費活動或實施收費會員制來創造收入與吸引來客，萬聖則是極少數靠著賣書還能生存的書店，書籍銷售占全店收入約97%。

中國的網路購書風氣很早就開始，近年透過小紅書博主（部落客）和抖音直播賣書更是成為銷售主力，但部分也引來「賣書像賣菜」、「低價甩賣破壞行情」等批評。

萬聖依然故我，維持老派而純粹的書店本色，社群帳號只用來發布活動訊息，並不當作行銷管道。劉蘇里的經營哲學是「努力把一間獨立書店做到極致」。

「做到極致」還意味著，在中國審查制度和政治要求下，努力維持學人辦店的水準和尊嚴。

在中國各大連鎖書店裡，必定有一整台位置醒目的書架留給當前中共總書記習近平的相關著作。在萬聖書園，類似「習近平在浙江」、「習近平在福建」等書擺放在其他中共重要人物傳記與文集旁，在整體豐富藏書中，更像是作為黨史的學術分類，而不是刻意的政治表態。

同時，書店中也有不少像「1966-1976的地下文學」這樣看起來有點「敏感」，實則合法出版的讀物。如果不是長期浸淫在中國的出版與圖書界，選書人不會知道還有哪些好書和管道可以引進；如果不是身處北京這個政治中心，店主也不會培養出智慧和勇氣來處理各種當局可能丟出的難題。

劉蘇里曾是中國政法大學的教師，1989年天安門民主運動期間，他是「首都各界愛國維憲聯席會議」的骨幹，「六四」後被捕進入秦城監獄，1991年獲釋，被校方開除。酷愛讀書的他，為了生計也為了理想，在1993年創辦萬聖書園。長期以來，他本人與這家書店也是當局關注的對象。

回顧33年走過的書店之路，劉蘇里說：「中國社會確實大，縱深確實長，總有那麼一群人，才能使萬聖體面的活著。」之所以放眼中國而不只局限於北京市，是因為萬聖書園來自非北京人士的銷售占了4成，外國人則占2.5成，剩下約3.5成才是北京人的貢獻。

至於未來會如何，他很平靜的說：「如果有一天，這個社會支撐不了（逛書店）這件事，如果人們對得到安寧都沒有信仰了、都疲勞了，就自然消亡。只要還有（這種需求），相信萬聖能存活。」