颱風「紅霞」登陸廣東惠州 多地發布預警 港珠澳大橋封橋

颱風「紅霞」26日凌晨在廣東沿海登陸，大陸中央氣象台同日發布颱風橙色預警、暴雨紅色預警及強對流天氣黃色預警，預計廣東、福建南部等地將出現大風暴雨天氣。同時，由於受紅霞影響，港珠澳大橋主橋及廣東部分高速公路實施臨時交通管制。

據央視新聞報導，針對當前廣東省災情，經研判，根據《廣東省自然災害救助應急計畫》規定，廣東省減災委已於7月26日4時將廣東省四級救災應急響應提升為三級救災應急響應。報導指，26日早晨5時，其中心位於廣東惠州市大亞灣海面，中心附近最大風力13級（40公尺／秒），預計將以每小時10至15公里速度向北偏西方向移動，強度快速減弱。

大陸中央氣象台26日6時發布多項氣象預警指出，今年第12號颱風「紅霞」已於26日凌晨3時50分前後，在廣東省惠州市惠東縣平海鎮沿海登陸，登陸時中心附近最大風力達14級（45公尺／秒），中心最低氣壓955百帕。

大陸中央氣象台首席預報員向純怡此前稱，25日下午至夜間，「紅霞」強度快速增強，颱風眼區結構逐漸清晰。她表示，受海溫及高層出流條件影響，「紅霞」在登陸前強度提升，預計登陸強度可能高於此前影響大陸的颱風「巴威」，達42公尺至48公尺／秒，對應14至15級。

報導提到，預計26日8時至27日8時，南海北部、台灣海峽南部、福建東南部沿海及廣東中東部沿海將出現6至8級大風，陣風9至10級；其中部分海域及沿海地區將有9至11級大風，陣風11至12級。

降雨方面，預計廣東大部、福建南部、江西中南部、湖南東南部及台灣島南部等地將有大到暴雨，其中廣東中東部、江西南部、湖南東南部、福建南部部分地區有大暴雨，局部地區累積雨量達250至500毫米。

大陸中央氣象台提醒，颱風影響並非僅限於登陸地點。向純怡表示，颱風登陸後可能持續深入內陸，影響時間較長、覆蓋範圍更廣，需關注強降雨引發的次生災害。

此前，新華社提到，廣東省12個城市，包括廣州、東莞和汕頭在內的地區，學校和工作場所已關閉，交通部分或全部暫停。截至25日晚，廣東全省累計轉移人員34.99萬人。

央視新聞還提到，受「紅霞」影響，港珠澳大橋主橋26日起臨時封橋，珠海公路口岸珠港之間暫停通關服務。港珠澳大橋官方公告指出，經粵港澳三地共同會商決定，自26日零時起對主橋實施臨時封橋，解封時間另行通知。

此外，經深中通道管理中心與屬地交警研判，深中通道26日凌晨1時起實施全線臨時封閉。深圳市交通運輸局也通告，自26日零時起，對部分高速公路實施臨時交通管制。