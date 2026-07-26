紅霞颱風登陸廣東惠州 今年侵襲中國最強颱

據大陸中央氣象台6時發布的颱風預警，今年第12號颱風「紅霞」已於今天（26日）凌晨3時50分前後在廣東省惠州市惠東縣平海鎮沿海登陸。紅霞為今年登陸廣東的首個颱風，並超越「梅莎」、「巴威」，成為今年以來登陸中國的最強颱風。

南方網指出，登陸後，紅霞將深入中國內陸，給江西、湖南、湖北等地帶來強風雨。由於其環流在陸地上停留時間較長，降雨影響將持續至28日前後，最遠可波及河南、山東等省份。

中國天氣網氣象分析師葉夢龍表示，由於南海海溫較高，導致紅霞在登陸前夕，迅速加強。他強調，登陸並不等於危險解除，颱風本體帶來的最強降雨將出現在颱風右側，加上季風水汽輸送影響，粵閩沿海雨勢猛烈，其中河源、梅州、潮州、揭陽、汕尾、惠州等地部分地區降雨具有一定極端性。

大陸中央氣象台預估，26日8時至27日8時，廣東中東部、江西南部、湖南東南部、福建南部等地部分地區有大暴雨，局部地區特大暴雨（250-500毫米）。

之後，紅霞還將深入內陸，在陸上維持時間較長，且其渦旋可能引導暖濕氣流北上，影響將持續到28日前後。值得關注的是，紅霞在移經廣東、福建、湖北、湖南、河南等地時，都會有明顯地形增幅的作用，山前地區發生強降雨概率更大。

28日至30日，紅霞殘渦在北上過程中，強度不確定性很大，有可能提前在湖北境內減弱，也有可能不消散，加上地形抬升作用將給河南太行山前衣帶地區帶來強降雨，量級可達暴雨到大暴雨，時效較遠，需保持關注。