公屋港男失業4年領綜援！稱「穩定收入」欲北上娶妻遭斥：別害人

打算生兒育女必須具備經濟能力，以及確保能給孩子提供良好的成長環境！不過有30中旬的港男早前發文，指失業4年並獨居在公屋，雖每月靠領取綜援維生，但仍稱為「穩定收入」，自知自身條件在香港難覓伴侶，故打算北上求妻兼生子，更計劃生育後可以申請養育津貼。網民批評他想法離地，「 別害人師兄，(你)自己都搞不定」，認為他目前應腳踏實地求職，並持續進修，提升個人競爭力；相關貼文目前已被刪除。

失業4年住公屋！靠綜援維生稱有「穩定收入」

「人生有點迷惘」，該名年約30多歲的港男在threads帳號發貼文，指過往數年從事地盤工程相關工作，目前已經失業4年，雖然他獨居在公屋，但聲稱有「穩定收入」，原來是靠領取綜援維生。鑑於他每天生活如是，不停重複「去喝茶吃飯和做運動」，覺得停滯不前「不能再這樣」，故打算求職，但因為職涯空窗期太長，以及自身條件問題，故難以獲聘。

港男欲北上娶妻組織家庭 計劃生育後再領養育津貼

原PO坦言「好想脫單」，但他「A0」並無任何脫單經驗，中學畢業不會英文也沒有車牌，認為自己「啥都不懂」，自覺以其條件要在香港認識女生頗為困難，「香港女生看不起我，說不會選擇我」，所以打算到大陸結識女生並成家立室，對此詢問網友「學點阿叔返大陸找老婆生小孩好嗎？」表示即使只育有1至2個小孩都可以，而生育後更可以申請養育津貼，試圖將社會福利納入家庭財務規劃中。

網友斥想法不切實際：別害人

許多網友紛紛批評原PO根本缺乏經濟能力，談論婚姻和生兒育女根本是不切實際，「第一次聽綜援係穩定收入」、「 別害人師兄，(你)自己都搞不定」，更斷言「大陸女孩都不嫁你吧」；有人則指出即使大陸有女生願意下嫁，估計是另有所圖，「貪你身份證之後走」。

網友建議腳踏實地求職 循序漸進完成人生目標

有留言建議原PO目前應該重新審視人生的優先次序，以及腳踏實地尋找正職，然後在工餘時間進修，以提升個人在社會的競爭力，待具備一定經濟基礎後，才再考慮尋找伴侶。

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文章授權轉載自《香港01》