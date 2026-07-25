中國景德鎮手工瓷業遺存 列入世界遺產名錄

「粵車南下」政策25日起擴展至粵港澳大灣區全部9個內地城市，新增深圳、佛山、東莞、惠州及肇慶，每日入境香港市區預約名額由100輛增至200輛，每輛車可在港停留最多三天。同日，香港機場管理局亦推出「易泊遊」服務，便利內地及澳門旅客經港珠澳大橋自駕抵港後，在香港口岸停車再轉乘公共交通進入市區，進一步提升跨境出行便利。

2026-07-25 14:29