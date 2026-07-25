快訊

主辦喊破20萬人上凱道反毒油！「大怒吼」超過1分鐘 遊行全程無衝突

怕虧損？泰山前、現任總座疑早知致癌油仍販賣 法院羈押理由出爐

風水輪流轉？台灣、南韓股票7月遭亞洲股票基金大砍 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中國景德鎮手工瓷業遺存 列入世界遺產名錄

中央社／ 台北25日電

中國「景德鎮手工瓷業遺存」今天在世界遺產委員會第48屆大會上通過審議，列入世界遺產名錄，中國世界遺產增達61項。

聯合國教科文組織世界遺產委員會第48屆大會正在韓國釜山召開。

央視新聞、澎湃新聞25日報導，中國「景德鎮手工瓷業遺存」今天上午經過世界遺產委員會第48屆大會審議通過，列入世界遺產名錄，成為中國第61項世界遺產。

「景德鎮手工瓷業遺存」由景德鎮鎮區瓷業生產中心、湖田古瓷窯址、高嶺瓷土礦遺址、長嶺瓷石礦遺址、蛟潭窯柴燃料產區5大區域組成，完整保留10至19世紀手工製瓷產業鏈體系。

2025年1月，「景德鎮手工瓷業遺存」被確定為中國2026年世界遺產提名項目，向聯合國教科文組織正式提出申報，同年9月通過聯合國專家現場評估。

中國文化和旅遊部副部長、國家文物局局長饒權代表中國政府發言。對於「景德鎮手工瓷業遺存」申遺成功，饒權向各國際組織和委員國表達感謝，同時承諾將確實履行世界遺產公約，持續加強遺產整體性、系統性保護和傳承利用，守護人類文明瑰寶。

世界遺產 央視 韓國

延伸閱讀

「景德鎮手工瓷業遺存」申遺成功 陸世界遺產總數達61項

返還文物領域首次政府間合作 南韓贈還大陸一對清代石獅

反制對俄制裁 大陸將14家歐盟實體納出口管制名單

中國數學家首次獲得菲爾茲獎 王虹、鄧煜同屆獲獎

相關新聞

「景德鎮手工瓷業遺存」申遺成功 陸世界遺產總數達61項

聯合國教科文組織第48屆世界遺產大會25日通過決議，將「景德鎮手工瓷業遺存」列入《世界遺產名錄》。至此，大陸的世界遺產總數達到61項。

公屋港男失業4年領綜援！稱「穩定收入」欲北上娶妻遭斥：別害人

一名失業4年的港男自居有「穩定收入」，計劃北上娶妻生子並申請養育津貼，卻遭網友狠批不切實際。他目前依賴綜援生活，缺乏經濟能力，應腳踏實地尋職提升競爭力。

「粵車南下」擴大 大灣區9市全開 入香港預約名額倍增

「粵車南下」政策25日起擴展至粵港澳大灣區全部9個內地城市，新增深圳、佛山、東莞、惠州及肇慶，每日入境香港市區預約名額由100輛增至200輛，每輛車可在港停留最多三天。同日，香港機場管理局亦推出「易泊遊」服務，便利內地及澳門旅客經港珠澳大橋自駕抵港後，在香港口岸停車再轉乘公共交通進入市區，進一步提升跨境出行便利。

網曬317萬年終獎截圖 騰訊員工「洩密」遭辭退並永久封殺

騰訊微信事業群（WXG）一名項目葉姓負責人，因私自將含有內部水印的個人年度薪酬明細截圖傳播給外部人員，洩露公司薪酬與激勵體系等敏感資訊，近日遭騰訊解除勞動合同。騰訊內部通報確認，葉某行為已觸犯「騰訊高壓線」，已被公司依法辭退並列入黑名單，永不錄用。

史上最高學歷? 港姐12強「7碩士1博士」 新曝光泳裝照超吸睛

TVB年度選美盛事「2026香港小姐競選」決賽進入倒數，12強佳麗近日陸續推出官方宣傳片及第二輯泳裝照，持續為決賽暖身。不過，相較往年聚焦外貌與身材，本屆最大亮點仍是「高學歷」，12位佳麗中共有7人具碩士以上學歷背景，包括碩士畢業、碩士生及一位博士生，占總人數逾半，被港媒形容為近年最受矚目的「高學歷港姐」。

香港故宮館長吳志華明年初約滿卸任 全球招聘繼任人選

西九文化區管理局24日宣布，香港故宮文化博物館首任館長吳志華將於明年1月初合約屆滿後卸任，管理局將為繼任人選展開全球招聘。西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀讚揚吳任內「不遺餘力推廣中國藝術文化」；香港故宮館董事局主席孔令成稱，吳領導下故宮館建造工程「在預算內完成、如期竣工及開幕」，任內建立國際合作網絡、推出多項具影響力展覽，並肩負起促進文化對話的使命。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。