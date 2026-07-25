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中國景德鎮手工瓷業遺存 列入世界遺產名錄
中國「景德鎮手工瓷業遺存」今天在世界遺產委員會第48屆大會上通過審議，列入世界遺產名錄，中國世界遺產增達61項。
聯合國教科文組織世界遺產委員會第48屆大會正在韓國釜山召開。
據央視新聞、澎湃新聞25日報導，中國「景德鎮手工瓷業遺存」今天上午經過世界遺產委員會第48屆大會審議通過，列入世界遺產名錄，成為中國第61項世界遺產。
「景德鎮手工瓷業遺存」由景德鎮鎮區瓷業生產中心、湖田古瓷窯址、高嶺瓷土礦遺址、長嶺瓷石礦遺址、蛟潭窯柴燃料產區5大區域組成，完整保留10至19世紀手工製瓷產業鏈體系。
2025年1月，「景德鎮手工瓷業遺存」被確定為中國2026年世界遺產提名項目，向聯合國教科文組織正式提出申報，同年9月通過聯合國專家現場評估。
中國文化和旅遊部副部長、國家文物局局長饒權代表中國政府發言。對於「景德鎮手工瓷業遺存」申遺成功，饒權向各國際組織和委員國表達感謝，同時承諾將確實履行世界遺產公約，持續加強遺產整體性、系統性保護和傳承利用，守護人類文明瑰寶。
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