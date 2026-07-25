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山西省臨汾市黃土邊坡坍塌致5死

中央社／ 台北25日電

中國山西省臨汾市洪洞縣堤村鄉好義村24日傍晚發生黃土邊坡坍塌，造成5人死亡。

中新網報導，山西省臨汾市洪洞縣堤村鄉好義村24日晚上6時49分發生黃土邊坡坍塌，造成一戶民宅被掩埋，8人被困。經緊急搜救，截至25日，被困人員已全部找到，其中5人遇難，3人獲救送醫，目前生命徵象穩定。

據洪洞縣應急管理局通報，災害發生後，應急、公安、消防、醫護人員、省市專家、屬地鄉鎮、社會救援力量共550多人投入搜援，並調派裝載機、吊車、無人機、生命探測儀等裝備救援。救援工作已結束，善後處置和後續相關工作正在有序進行。

洪洞縣位於山西省南部、臨汾盆地北端，地形包括山地、丘陵、山前傾斜平原和河谷階地，其中丘陵面積約占全縣總面積1/3。

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