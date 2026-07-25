重慶彭山搜尋工作持續進行 24日再發現3名遇難者

重慶市彭水苗族土家族自治縣漢葭街道17日早上發生大型山體崩塌災害，搜救工作仍持續進行。截至7月24日晚上10點，再搜尋出3名遇難者。

新華社報導，搜救團隊在經過對災害現場巨石進行的多輪爆破後，降低了現場救援危險和間接造成災害的風險，進一步拓寬多個搜救作業面，救援隊伍和大型設備24小時不間斷搜尋排查。

據介紹，因現場崩塌體方量大、墜落巨石體積大數量多、現場作業面狹小、邊坡穩定性差，救援難度特別大，搜救團隊採用定向爆破、逐層推進的方式全力開展救援。

23日的消息顯示，經過多輪生命探測和搜尋，災害現場已無生命跡象。災害發生以來，經廣泛收集線索、現場登記、走訪調查、技術甄別、資訊匯總比對等工作，核對出本次山體崩塌災害造成10人受傷、11人死亡、50人失聯。