紅霞颱風預計夜間登陸廣東 多地停運停航停課

綜合陸媒報導，颱風紅霞預計今天夜間到明天清晨在廣東中東部沿海登陸，多地發布停運、停航及停課措施；廣東全省累計則已轉移逾2萬人。

綜合官媒央視新聞等陸媒報導，中國中央氣象台預計紅霞將於25日夜間至26日清晨在香港到廣東惠來一帶沿海登陸，登陸後轉向偏北方向移動，強度逐漸減弱。

中國中央氣象台預報廣東東部和南部沿海、福建南部和西部今天下午到明天上午有大到暴雨，廣東東南部部分地區有大暴雨，廣東東南部沿海局地特大暴雨。

除廣東、福建一帶有強降雨，湖南、江西一帶的風雨也會顯著增強，尤其是江西中南部有暴雨或大暴雨、局地特大暴雨；強降雨可能將引發山洪、滑坡、土石流等次生災害；另27日颱風環流北上減弱過程中還可能帶給湖北、安徽、河南等地強降雨。

截至昨天傍晚以前，廣東省珠海以東海域5513艘海上作業漁船已全部回港避風，3個海上風電平台的195名工作人員、1915名漁排養殖人員、302名海洋牧場人員全部撤離上岸，濱海景區關閉35處；截至昨天晚間7時，廣東全省陸上累計轉移2萬餘人。

中國國家防總昨天上午針對廣東和福建啟動防汛防颱4級應急響應（共1至4級，1級最嚴重，4級最輕）；福建省則於昨天下午將防颱應急響應提高至3級。

因應紅霞侵襲，多地陸續發布停運、停航及停課措施。今天開始，廣州白雲機場、深圳寶安機場、香港國際機場、珠海金灣機場、揭陽潮汕機場、廈門高崎機場運作可能受影響。