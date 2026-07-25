虐狗擺拍騙愛心！假救毛孩直播吸金1193萬 網怒：必遭天譴

近日，中國大陸央視曝光了一場救助流浪狗直播騙局。一犯罪團伙利用網路平台發布救助流浪貓狗的不實信息，2022年到2024年共騙了1500餘名愛心人士，涉案金額共250餘萬元（人民幣，下同）（約新台幣1193萬元）。事件曝光後引發廣泛討論，眾多網友表達憤怒的同事，呼籲發展正規的流浪動物救助體系，完善動物保護法規。

近日，央視曝光了一場救助流浪狗直播騙局。一犯罪團伙利用網路平台發布救助流浪貓狗的不實信息，2022年到2024年共騙了1500餘名愛心人士，涉案金額共250餘萬元（人民幣，下同）（約新台幣1193萬元）。事件曝光後引發廣泛討論，眾多網友表達憤怒的同事，呼籲發展正規的流浪動物救助體系，完善動物保護法規。

5000元狗糧快遞包裹僅重1千克？

據央視新聞報導，2024年7月，網友方女士在帳號名叫小流浪家園的直播間裡被一段畫面打動：多隻流浪狗踡縮在院子裡，畫面上的文字表示「寵物基地陷入斷糧絕境，希望看到的網友施以援手」。隨後，方女士在其商品櫥窗中先後下單購買了總計5000餘元的狗糧等物資。該直播間的主播還稱，網友下單後，他們的工作人員會在訂單後台修改收貨地址，直接用於救助。

然而，方女士查詢物流記錄時發現，一單上千元的狗糧對應的重量應該有數十公斤，但記錄顯示的包裹重量卻小於1千克。方女士前往快遞的收件地址查看後發現，下單郵寄的狗糧實際上是空包裹，方女士隨即報警。

購買殘疾年老犬隻擺拍 虐狗展現病態博同情

民警調查後發現，網路主播提到的救助基地地址實際上不存在流浪動物救助站，該帳號和背後是一個打著流浪救助動物實施詐騙的團伙。通過進一步調查，警方發現，2022年下半年，該帳號所屬公司的實際控制人李某召集親友在村里租賃了一處院子，用於低價購買殘疾、年老的犬隻作為道具，打造「小流浪」家園來拍影片。

為了讓畫面具備衝擊力，該團伙甚至通過減少餵食或禁止動物進食的方式，讓其呈現病態的消瘦，以此在直播間騙取網友的信任和援助。此外，李某甚至安排同夥故意傷害犬隻，供他們拍攝虛假的救助畫面，並要求「扔到垃圾堆里拍影片」。

李某將影片加工，配合極具煽動性的話術，並編造不同的內容發布在網路帳號上，吸引網友購買其店舖里售賣的商品。然而，李某等人只會購買最低限度的狗糧維持動物生存，絕大多數的付款金額都被犯罪團伙收入囊中。

騙逾250萬元 用於動物支出僅3000元

檢察機關認為，李某等人以非法佔有為目的，通過電訊網絡採用虛構事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，犯罪數額特別巨大，向商水縣人民法院提起公訴。

2022年到2024年，該犯罪團伙利用網路平台發布救助流浪貓狗的不實信息，共騙了1500餘名愛心人士250餘萬元。河南省周口市商水縣人民法院對本案作出判決：主犯李某因詐騙罪被判處有期徒刑十年六個月，並處罰金二十萬元。其餘六名團伙成員分別被判處有期徒刑九年六個月至兩年四個月緩刑三年不等。

該案件證據顯示，犯罪團伙真正用於動物的支出金額僅3000多元，佔總金額的0.13%，絕大部份贓款已被李某等人用於購買豪車等形式揮霍。

事件曝光後引起廣泛討論，有網友稱自己經常刷到這種救助直播間，有人稱之前也有類似的直播間「翻車」，收了捐款但給不出收支明細，「現在搞寵物救助這行的太多騙錢的了」「專門利用人的憐憫心同情心來賺錢，真的要小心」。還有不少網友表示憤怒，「用別人的善良賺錢，好噁心」「本來小狗就很可憐了」「擺拍的必遭天譴」。更多網友呼籲希望發展正規的流浪動物救助體系，反虐待動物立法，「抵制虐待動物，不要再透支善心」。

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文章授權轉載自《香港01》