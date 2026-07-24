快訊

中聯問題油延燒近月…三大股東終於道歉 4到6月生產油品不再上架

搶先完成立法 藍白版「台灣未來帳戶」出生到18歲合計能領114萬

獨／金融圈震撼彈！業界極罕見女董座 公股股市名師將離職

聽新聞
0:00 / 0:00

紅霞颱風預計最快25日晚間登陸廣東、福建 大陸啟動應急措施

中央社／ 台北24日電
颱風紅霞預計明天晚上到後天清晨登陸大陸廣東珠海到福建漳浦一帶沿海。示意圖／AI生成
颱風紅霞預計明天晚上到後天清晨登陸大陸廣東珠海到福建漳浦一帶沿海。示意圖／AI生成

颱風紅霞預計明天晚上到後天清晨登陸廣東珠海到福建漳浦一帶沿海，對此，中國國家防總啟動了防汛防颱風應急措施。

綜合九派新聞等陸媒今天報導，中國中央氣象台上午發布颱風預警，預計紅霞將以每小時30至35公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸加強，24日夜間至25日凌晨移入南海東北部海面，向粵閩沿海靠近，25日晚上至26日早晨在廣東珠海到福建漳浦一帶沿海登陸。

中國中央氣象台預計，明天至下週一（27日），廣東東部、福建南部等地累計雨量150至300毫米，局部地區400至450毫米，最大500至600毫米。中國國家防總針對廣東和福建啟動防汛防颱風4級應急響應（共1至4級，1級最嚴重，4級最輕）。

中國氣象頻道氣象分析師信欣發文分析，「這個颱風跑得快、登陸後會深入內陸北上，降雨波及範圍廣，而且登陸地點附近和東北側，偏南風湧入疊加地形影響，要警惕極端強降雨」。

紅霞颱風

延伸閱讀

準颱風紅霞將形成 中國預測最快25日晚登陸廣東福建

紅霞可能升格中颱！專家估巔峰強度登陸廣東 今晚到明天最接近台灣

紅霞颱風增強！花東、南部入夜風雨更有感 氣象署估最快明白天解除海警

紅霞進逼持續增強 今晚起東部、南部風雨漸有感 勿前往海邊觀浪

相關新聞

家長氣炸！幼兒園女兒畢業照15張露內褲 攝影公司竟「塗黑」照樣印成冊

中國大陸浙江杭州一名潘姓女子控訴，女兒幼兒園畢業照竟有多達15張因拍攝角度問題拍到內褲外露。她原本與幼兒園及攝影公司協商，對方口頭承諾銷毀相關照片、不收錄於畢業紀念冊，未料業者最後僅以黑筆塗改照片後，仍將照片印製成冊。她後續持續維權時，更遭攝影公司負責人辱罵，身心受創住院超過1個月，警方目前已依侮辱罪立案。

菲爾茲獎2得主王虹、鄧煜 曾在香港、大灣區留下足跡

為中國數學家創造「零的突破」、勇奪菲爾茲獎的王虹與鄧煜，跟香港乃至整個大灣區也有頗深淵源。其中，王虹去年12月曾在香港大學進行演講，吸引大批學生慕名而來。從當時學生們上傳社交平台的相片可見，整場演講座無虛席，台上台下討論熱烈。有在場學生在社交平台形容王虹甚有大將之風，「從容不迫，優雅地展示著智慧」。至於鄧煜，則出生於深圳，其母校老師形容，「這個孩子最大的特點，就是領悟力特別強，吸收知識特別快。」

中國人獲數學界諾獎 丘成桐：盼王虹、鄧煜回中國任教

中國青年數學家王虹、鄧煜雙雙斬獲有「數學界諾貝爾獎」稱號的 菲爾茲(Fields Medal)獎，實現中國數學界歷史性突破。被美國紐約時報譽為「數學皇帝」的丘成桐對此表示，一次有兩位傑出的中國年輕數學家獲此獎項，令他尤為興奮，希望王虹、鄧煜回中國任教。他認為兩人的成就，標誌著中國數學界整體走向成熟，邁向世界數學強國，預計中國數學10年左右能引領世界學術潮流，期望中國數學家能在中國土地上開創學派，引領世界數學發展數十年乃至百年。

北大數學院12校友亮相ICM 「黃金一代」成員大放異采

四年一度的國際數學家大會（ICM）23日拉開帷幕，大會開幕式頒發菲爾茲獎、奈望林納獎、高斯獎和陳省身獎章；本屆ICM迎來歷史性時刻，共21位華人數學家受邀報告，創下新紀錄，其中12位為北大校友，不乏北大數院「黃金一代」成員。值得一提的是，兩位菲爾茲獲獎者王虹、鄧煜同屬「北大數院07級」，也讓網友紛問「北大數院07級」到底有多牛？

志願誤填廈大馬來西亞分校！山東644分考生傻眼：只能重考

在中國，高考 644 分是非常優異的成績，在部分省市甚至可上復旦大學上海醫學院。山東煙台市考644分的物理類考生郭同學，在填報志願時因疏忽未看清院校代碼，誤將廈門大學本部填報為廈門大學馬來西亞分校，22日確認被該校電子信息工程專業錄取。由於該分校學費昂貴且離家太遠，家庭無法承擔相關開銷，郭同學無奈表示：「要花的錢太多了，現在看來只能復讀了。」

馬克宏親自打電話祝賀王虹得菲爾茲獎 稱這是她應得的榮譽

當地時間7月23日，2026年國際數學家大會在美國費城開幕，中國青年數學家 王虹 、鄧煜獲得菲爾茲獎。 這是中國數學家首次獲得菲爾茲獎，也是中國數學家首次在同一屆國際數學家大會上同時獲得兩枚菲爾茲獎。結果揭曉後，法國總統馬克宏親自打電話祝賀王虹說，「真了不起！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。