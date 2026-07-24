紅霞颱風預計最快25日晚間登陸廣東、福建 大陸啟動應急措施

颱風紅霞預計明天晚上到後天清晨登陸廣東珠海到福建漳浦一帶沿海，對此，中國國家防總啟動了防汛防颱風應急措施。

綜合九派新聞等陸媒今天報導，中國中央氣象台上午發布颱風預警，預計紅霞將以每小時30至35公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸加強，24日夜間至25日凌晨移入南海東北部海面，向粵閩沿海靠近，25日晚上至26日早晨在廣東珠海到福建漳浦一帶沿海登陸。

中國中央氣象台預計，明天至下週一（27日），廣東東部、福建南部等地累計雨量150至300毫米，局部地區400至450毫米，最大500至600毫米。中國國家防總針對廣東和福建啟動防汛防颱風4級應急響應（共1至4級，1級最嚴重，4級最輕）。

中國氣象頻道氣象分析師信欣發文分析，「這個颱風跑得快、登陸後會深入內陸北上，降雨波及範圍廣，而且登陸地點附近和東北側，偏南風湧入疊加地形影響，要警惕極端強降雨」。