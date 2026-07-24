快訊

中職傳奇捕手報考郵局！臉書曝心聲：熱情很美 但生活很真實

財神爺們有分工！命理師喊別拜錯：升官加薪、求業績、化解小人這樣拜

碎掉也可以！手機殼、螢幕保護貼回收送200、加碼免費送衛生紙

聽新聞
0:00 / 0:00

馬克宏親自打電話祝賀王虹得菲爾茲獎 稱這是她應得的榮譽

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
法國總統馬克宏在大陸學者王虹得到菲爾茲獎後用自己的手機與王虹通話。 取自馬克宏X帳號
法國總統馬克宏在大陸學者王虹得到菲爾茲獎後用自己的手機與王虹通話。 取自馬克宏X帳號

當地時間7月23日，2026年國際數學家大會在美國費城開幕，中國青年數學家 王虹 、鄧煜獲得菲爾茲獎。 這是中國數學家首次獲得菲爾茲獎，也是中國數學家首次在同一屆國際數學家大會上同時獲得兩枚菲爾茲獎。結果揭曉後，法國總統馬克宏親自打電話祝賀王虹說，「真了不起！」

馬克宏在他的X帳號上貼文稱，「恭喜王虹，菲爾茲獎得主！」同時附上他與王虹通話的短影片。

在貼文中馬克宏說，她在法國綜合理工學院接受培訓，現為法國高等科學研究所的研究員，她體現了我們研究與教育的卓越水準，驕傲！然後說，「選擇法國，擁抱科學！」

而電話中，馬克宏說，我想親自打電話祝賀您，為了這個令人讚嘆的好消息。王虹以法語回應說，您的電話我的真的很感動。馬克宏隨即表示：「真了不起，我認為這份認可，這份菲爾茲獎頒發給您，正是對您成就和研究成果的肯定，這是您應得的榮譽，再次祝賀您。」王虹回稱，「非常感謝」。

王虹自北京大學畢業後赴法後，雖在法國綜合理工攻讀工程師學位，但同時又在巴黎第十一大學（巴黎南大）修讀數學碩士學位，並於三年後即2014年同時獲得巴黎綜合理工學院工程師學位與巴黎第十一大學碩士學位。但其後王虹是到美國麻省理工學院攻讀並獲得博士學位。

她現在為法國高等科學研究所（IHES）數學學科終身教授，是該所史上首位華人、首位亞裔終身教授。而IHES此前13位數學終身教授中，有8人拿過菲爾茲獎。但王虹現在同時也在美國紐約大學柯朗數學科學研究所擔任教授。

馬克宏 法國 菲爾茲獎 數學

延伸閱讀

中國數學家首次獲得菲爾茲獎 王虹、鄧煜同屆獲獎

世足賽／法國0：2輸西班牙無緣冠軍戰 球迷傷心度過國慶日

副教授秀AI展覽照網全歪樓！學霸正妹擁頂級外貌被肉搜 本人發聲了

諾貝爾獎計畫 台灣高等研究學院拚11月招生

相關新聞

家長氣炸！幼兒園女兒畢業照15張露內褲 攝影公司竟「塗黑」照樣印成冊

中國大陸浙江杭州一名潘姓女子控訴，女兒幼兒園畢業照竟有多達15張因拍攝角度問題拍到內褲外露。她原本與幼兒園及攝影公司協商，對方口頭承諾銷毀相關照片、不收錄於畢業紀念冊，未料業者最後僅以黑筆塗改照片後，仍將照片印製成冊。她後續持續維權時，更遭攝影公司負責人辱罵，身心受創住院超過1個月，警方目前已依侮辱罪立案。

菲爾茲獎2得主王虹、鄧煜 曾在香港、大灣區留下足跡

為中國數學家創造「零的突破」、勇奪菲爾茲獎的王虹與鄧煜，跟香港乃至整個大灣區也有頗深淵源。其中，王虹去年12月曾在香港大學進行演講，吸引大批學生慕名而來。從當時學生們上傳社交平台的相片可見，整場演講座無虛席，台上台下討論熱烈。有在場學生在社交平台形容王虹甚有大將之風，「從容不迫，優雅地展示著智慧」。至於鄧煜，則出生於深圳，其母校老師形容，「這個孩子最大的特點，就是領悟力特別強，吸收知識特別快。」

中國人獲數學界諾獎 丘成桐：盼王虹、鄧煜回中國任教

中國青年數學家王虹、鄧煜雙雙斬獲有「數學界諾貝爾獎」稱號的 菲爾茲(Fields Medal)獎，實現中國數學界歷史性突破。被美國紐約時報譽為「數學皇帝」的丘成桐對此表示，一次有兩位傑出的中國年輕數學家獲此獎項，令他尤為興奮，希望王虹、鄧煜回中國任教。他認為兩人的成就，標誌著中國數學界整體走向成熟，邁向世界數學強國，預計中國數學10年左右能引領世界學術潮流，期望中國數學家能在中國土地上開創學派，引領世界數學發展數十年乃至百年。

北大數學院12校友亮相ICM 「黃金一代」成員大放異采

四年一度的國際數學家大會（ICM）23日拉開帷幕，大會開幕式頒發菲爾茲獎、奈望林納獎、高斯獎和陳省身獎章；本屆ICM迎來歷史性時刻，共21位華人數學家受邀報告，創下新紀錄，其中12位為北大校友，不乏北大數院「黃金一代」成員。值得一提的是，兩位菲爾茲獲獎者王虹、鄧煜同屬「北大數院07級」，也讓網友紛問「北大數院07級」到底有多牛？

志願誤填廈大馬來西亞分校！山東644分考生傻眼：只能重考

在中國，高考 644 分是非常優異的成績，在部分省市甚至可上復旦大學上海醫學院。山東煙台市考644分的物理類考生郭同學，在填報志願時因疏忽未看清院校代碼，誤將廈門大學本部填報為廈門大學馬來西亞分校，22日確認被該校電子信息工程專業錄取。由於該分校學費昂貴且離家太遠，家庭無法承擔相關開銷，郭同學無奈表示：「要花的錢太多了，現在看來只能復讀了。」

馬克宏親自打電話祝賀王虹得菲爾茲獎 稱這是她應得的榮譽

當地時間7月23日，2026年國際數學家大會在美國費城開幕，中國青年數學家 王虹 、鄧煜獲得菲爾茲獎。 這是中國數學家首次獲得菲爾茲獎，也是中國數學家首次在同一屆國際數學家大會上同時獲得兩枚菲爾茲獎。結果揭曉後，法國總統馬克宏親自打電話祝賀王虹說，「真了不起！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。