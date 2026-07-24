中國數學家首次獲得菲爾茲獎 王虹、鄧煜同屆獲獎

據央視新聞昨晚報導，2026 年國際數學家大會當地時間7 月23 日上午在美國費城開幕，現場揭曉2026年菲爾茲獎得主，中國青年數學家王虹、鄧煜獲獎。

王虹出生於199 年，鄧煜出生於1989年，皆為北京大學2007年校友。這是中國數學家首次獲得菲爾茲獎，也是中國數學家首次在同一屆國際數學家大會上同時獲得兩枚菲爾茲獎，實現了中國數學發展的歷史性突破。

另「北京大學」微信公號7月23日晚間發文：恭喜北大校友王虹、鄧煜榮獲菲爾茲獎！

菲爾茲獎（Fields Medal），是以加拿大數學家約翰· 查爾斯· 菲爾茲的名字命名，在國際數學聯盟的國際數學家大會上頒發的獎項，菲爾茲獎是國際數學界最高榮譽。因諾貝爾獎未設立數學獎，菲爾茲獎因此被譽為「數學界的諾貝爾獎」。

菲爾茲獎表彰最具原創性、顛覆性和潛力的突破性工作，且設有40 歲以下的硬性門檻，四年才評一次，每次最多四人。所以近百年間全球菲獎得主總數只有數十人，稀缺度遠超過諾貝爾獎。

鄧煜1989 年出生於廣東深圳，2007 年被保送至北京大學數學科學學院，2009 年轉入麻省理工學院，2015 年獲得普林斯頓大學數學博士學位，現任芝加哥大學教授。王虹則是1991 年出生於廣西桂林，2007 年考入北京大學地球與太空科學學院，後轉入數學科學學院。她先後獲得巴黎第十一大學碩士學位及麻省理工學院博士學位，現任紐約大學柯朗數學科學研究所教授及法國高等科學研究所終身教授。

除了鄧煜和王虹之外，還有美國數學家約翰· 帕登（John Pardon）和加拿大數學家雅各布· 齊默曼（Jacob Tsimerman）獲得了此次菲爾茲獎。

2025年2月，王虹與合作者以127頁論文宣告證明了掛谷猜想，一時間轟動全球，大陸各社群媒體更是掀起一陣狂歡。前不久，國際數學家大會（ICM）官網爆程式漏洞，提前流出疑似得獎名單，其中王虹、鄧煜雙雙入列。而得獎名單提前洩露，更是將這場狂歡推向高潮。

近日，王虹在接受《中國科學報》採訪時說，「獲獎挺好的。」但仍自嘲說，「但是題該做不出來，還是做不出來。」

另據澎湃新聞，鄧煜與合作者哈尼（Zaher Hani）、馬驍共同完成長時間尺度下硬球粒子系統到玻爾茲曼方程的嚴格推導，建立從牛頓硬球動力學到玻爾茲曼方程再到納維-斯托克斯方程（Navier-Stokes equations）的推導鏈條，在希爾伯特-斯托克斯方程（Hilthble）上取得關鍵性。

鄧煜即將啟程前往費城領取菲爾茲獎的前一天，接受《環球人物》網採訪時透露，他知道自己得獎，比網上訊息早了大半年。今年1月，菲爾茲獎委員會會給他寄了一封電子郵件，當時他正在看一本小說。

他說，獲得菲爾茲獎這件事在他腦海中想像過很多次。當真的看到了這個結果，他覺得鬆了口氣，也算“「有點意料之中」，所以讀了一遍郵件的內容，就繼續看小說了。