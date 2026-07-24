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家長氣炸！幼兒園女兒畢業照15張露內褲 攝影公司竟「塗黑」照樣印成冊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女童拍攝幼兒園畢業照被拍到15張走光照，令母親無法接受。示意圖／Ingimage
一名女童拍攝幼兒園畢業照被拍到15張走光照，令母親無法接受。示意圖／Ingimage

中國大陸浙江杭州一名潘姓女子控訴，女兒幼兒園畢業照竟有多達15張因拍攝角度問題拍到內褲外露。她原本與幼兒園及攝影公司協商，對方口頭承諾銷毀相關照片、不收錄於畢業紀念冊，未料業者最後僅以黑筆塗改照片後，仍將照片印製成冊。她後續持續維權時，更遭攝影公司負責人辱罵，身心受創住院超過1個月，警方目前已依侮辱罪立案。

根據陸媒《1818黃金眼》報導，事件發生於今年5月底，杭州一所幼兒園委託攝影公司拍攝畢業照。潘女士於6月初檢視雲端底片時，赫然發現女兒在兩組玩耍、擺拍照片中，共約15張出現內褲外露情形，讓她難以接受，隨即向幼兒園及攝影公司反映。

雙方於6月2日達成口頭共識，內容包括簽署保密協議、全面銷毀不當照片、不將相關照片收錄進畢業紀念冊，並退還人民幣880元（約新台幣4200元）拍攝費用。

然而，潘女士表示，攝影公司最後僅完成退款，並未依約簽署正式文件，只提供一份未簽名、未蓋章的電子承諾書。更令她氣憤的是，業者並未刪除照片，而是直接以黑筆將外露部位塗改成與裙子相近的顏色，之後仍將其中一張走光的照片收錄進班級畢業紀念冊，同一組照片還涉及另外4名孩童。

事件曝光後，潘女士透過微信持續與攝影公司溝通，沒想到卻接連收到負責人傳來7段辱罵語音，導致她身心狀況惡化，住院治療逾1個月。警方已依侮辱罪立案，但由於屬自訴案件，後續仍須由潘女士自行提起刑事訴訟。媒體實地前往涉事攝影公司查訪時，發現店面大門深鎖，無法聯繫到負責人，對方曾以「母親住進加護病房（ICU）」為由掛斷電話。潘女士則表示，將循法律途徑追究相關責任。

幼兒園 中國 畢業紀念冊 走光

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