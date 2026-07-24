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展區歷屆最大 香港動漫電玩節24日登場

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
第廿七屆香港動漫電玩節將於七月廿四日至廿八日在香港會議展覽中心舉行。今年展會規模進一步擴大。中通社
第廿七屆香港動漫電玩節將於七月廿四日至廿八日在香港會議展覽中心舉行。今年展會規模進一步擴大。中通社

一年一度的香港動漫電玩節，今天在香港會展中心開鑼。今次主辦者大增展場面積，同一時間可容納三萬八千人，是歷屆最大。今次還將首設香港漫畫家展區「ComixPop」，相信會吸引更多人入場。

年年此時，香港動漫電玩節應了學生放假，都會出現連夜排隊場景。今次一連五天展開，會場首次橫跨三個大展廳，總面積比往年增加一成，同一時間可以容納三萬八千人，是歷屆最大。參展商方面，已有二百零一家參展商和六百八十九個個人參展。

今次展場也更加多彩，設有「對戰區」的爆旋陀螺；古埃及主題的Sanrio；首次參展的Assemble Nintendo Switch專門店。還首設「Dig Dig Island」收藏品展區和香港漫畫家展區「ComixPop」。邀請十位來自全球各地的漫畫大師，其他漫畫家及設計師增至近七百位。將會圍繞「香港」為核心主題，進行「Art Jamming」即興作畫。

因預計入場者眾，今年大會繼續採取預售制度，現場售票處僅販售旅客全票及小童旅客全票，其餘本地常規門票均需預先購買。事前大會首度推出實名登記抽籤編配「頭籌卡」，於官方App內登記，每日派出三百個免通宵排隊名額。

香港 動漫

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