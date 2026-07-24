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重慶山崩傷亡數據更新 11死50人失聯

中央社／ 北京23日電
重慶彭水縣漢葭街道17日早上突發山崩塌，導致下方多棟居民樓垮塌。 圖／取材自南方都市報
重慶彭水縣漢葭街道17日早上突發山崩塌，導致下方多棟居民樓垮塌。 圖／取材自南方都市報

中國重慶市彭水縣17日發生山崩，傷亡數據更新，已知造成11人死亡、10人受傷、50人失聯。目前災難發生地點已經沒有生命跡象。

央視新聞晚間作上述報導，並表示遺體搜尋工作仍在進行。

報導說，因現場崩塌體方量大、墜落巨石體積大數量多、現場作業面狹小、邊坡穩定性差，救援難度特別大，已調集多方專業力量，投入大型工程機械、生命探測設備、無人機等專業裝備，在嚴防發生次生災害和確保救援人員安全的情況下，採用定向爆破、逐層推進的方式全力開展救援。

報導說，已進入深度救援階段，經多輪生命探測和搜尋，已無生命跡象。

大陸委員會（陸委會）在事故發生後透過新聞稿表示，對於中國大陸重慶彭水縣發生山崩事故，政府向中國大陸有關方面表達深切慰問與關心，衷心祈願傷亡減至最低，期盼災區搶救工作順利，災民可以儘速重建家園、重回安穩生活。

山崩 重慶

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