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阿聯酋班機昨備降杭州…373人受困機艙10小時 乘客一度暈倒

香港01／ 撰文：許祺安
7月22日晚，阿聯酋航空EK302航班（杜拜—上海浦東）因浦東機場天氣原因，於21時04分備降杭州蕭山國際機場。 示意圖／中新社
7月22日晚，阿聯酋航空EK302航班（杜拜—上海浦東）因浦東機場天氣原因，於21時04分備降杭州蕭山國際機場。 示意圖／中新社

7月22日晚，阿聯酋航空EK302航班（杜拜—上海浦東）因浦東機場天氣原因，於21時04分備降杭州蕭山國際機場。《新黃河》報導指，機上乘客來說，原以為很快就能重新起飛，結果卻被困在機艙，度過了一整夜，373名乘客被困機艙超10小時直到23日早上7時多才陸續下機。期間因空調壞掉，在漫長的等待中有乘客一度暈倒，更有乘客情緒激動揚言報警。

《新黃河》報導稱，截至今日（23日）早上9時許最新消息，機上373名乘客已經陸續下機，目前正在航站樓內等候。阿聯酋航空已聯合杭州機場制定後續方案，包括安排旅客就地入境解散、或由專車送回上海等，具體措施正在協調中。

《新黃河》訪問機上乘客yang，他告訴記者，機組一開始以海關和邊檢不允許為由，不讓大家下機，「早上七點半下飛機的，等於在飛機落地後，困在機艙裏足足10個多小時。而且空調也壞了，熱得要死。」

漫長的等待中，乘客情緒逐漸失控。凌晨3時許，有乘客在社群平台發文稱「備降杭州目前已經超過5個半小時，隔壁的順豐貨機已經換了一架，乘客情緒逐漸開始激動」。

另一名乘客也發文抱怨，「從昨晚9點備降杭州機場，先說兩小時後改說三小時，之後又過了兩小時，好不容易等來新的機組人員說半小時就能飛，又等了一個小時還是沒飛。一直在忽悠我們。」

乘客yang回憶，凌晨三點，機上工作人員曾通知計劃飛回上海，「因為杭州這邊不讓下，也不讓出海關」，但這個方案最終因飛機故障未能實施，乘客們只能繼續等待。直到早上6時05分，yang才被通知可以下飛機，他提供的影片中可見機組廣播稱，「……用車送您離開飛機，這個過程需要當地邊檢到場。請您耐心等待，邊檢到達之前無法開門。」

《新黃河》報導指，最終，機上乘客於早上7時30分下飛機。從迪拜機場候機開始算，到這一刻已過去了整整24小時，期間只有在起飛不久後提供一次的餐飲。

許多網友質疑既然飛機短時間內無法起飛，為何乘客不能下機休息？杭州機場工作人員則回應稱，航班落地後機組超時，需從上海調派新機組。

該人員表示，由於杭州機場阿聯酋航空定期航班執飛機型為空巴（Airbus）A359，機組無法與A380通用，只能從上海調派。而來杭途中又因限速80碼耽擱許久。好不容易等到新機組到位，又發現飛機出現故障，最終導致乘客長時間無法下機。

該人員指出，杭州機場地勤方面雖已做好保障準備，但乘客能否下機，並不取決於機場，因這涉及國際航班備降特有的出入境管制問題。

根據相關法律法規，國際航班備降涉及國家主權和邊境安全，旅客能否下機需滿足多項條件：必須經過海關、邊檢、檢疫等聯檢單位批准。旅客須持有備降機場所在國的有效簽證或入境許可；航空公司需向聯檢單位提出正式申請。

該人員強調，只有在獲得官方批准且旅客符合入境條件的情況下，才可能被允許下機。唯一的例外是旅客出現突發疾病等危及生命的緊急情況，邊檢等部門會開通「綠色通道」。

一位民航業內人士表示，讓旅客下機意味著不僅要協調複雜的入境手續，還可能產生住宿、餐飲、地面交通等一系列費用。如果天氣好轉後航班能很快重新起飛，讓旅客留在機上等待是最經濟高效的選擇。

《新黃河》報導稱，這並非阿聯酋航空首次因備降引發乘客不滿。2025年，阿聯酋航空航EK382航班備降深圳寶安機場，同樣出現5小時無餐飲且不允許下機的情況。而本次備降杭州的時長更長，超過10個小時。目前阿聯酋航空公司相關工作人員，未針對事件回覆。

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文章授權轉載自《香港01》

阿聯酋 浦東機場 上海 航班

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