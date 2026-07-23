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香港動漫電玩節明開幕 活動大增展場面積歷屆最大

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
第27屆香港動漫電玩節將於7月24日至28日在香港會議展覽中心舉行。今年展會規模進一步擴大，圖為早前新聞發布會上展示動漫人物造型。（中通社）
第27屆香港動漫電玩節將於7月24日至28日在香港會議展覽中心舉行。今年展會規模進一步擴大，圖為早前新聞發布會上展示動漫人物造型。（中通社）

一年一度的香港動漫電玩節，明天在香港會展中心開鑼。今次主辦者大增展場面積，同一時間可容納三萬八千人，是歷屆最大。今次還將首設香港漫畫家展區「ComixPop」，相信會吸引更多人入場。

年年此時，香港動漫電玩節應了學生放假，都會出現連夜排隊場景。今次一連五天展開，會場首次橫跨三個大展廳，總面積比往年增加一成，同一時間可以容納三萬八千人，是歷屆最大。參展商方面，已有二百零一家參展商和六百八十九個個人參展。

今次展場也更加多彩，設有「對戰區」的爆旋陀螺；古埃及主題的Sanrio；首次參展的Assemble Nintendo Switch專門店。還首設「Dig Dig Island」收藏品展區和香港漫畫家展區「Comixpop」。邀請十位來自全球各地的漫畫大師，其他漫畫家及設計師增至近七百位。將會圍繞「香港」為核心主題，進行「Art Janming」即興作畫。

因預計入場者眾，今年大會繼續採取預售制度，現場售票處僅販售旅客全票及小童旅客全票，其餘本地常規門票均需預先購買。事前大會首度推出實名登記抽籤編配「頭籌卡」，於官方App內登記，每日派出三百個免通宵排隊名額。

香港 動漫

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