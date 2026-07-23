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重慶彭水山崩34人失聯已近1周 救援隊指揮長：存活率很低

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
多人被埋的重慶彭水山體崩塌事故已過去近1周，重慶官媒引述救援隊現場指揮長稱，由於現場崩塌體垂直壓覆，「失聯人員存活率很低了」。 新華社
多人被埋的重慶彭水山體崩塌事故已過去近1周，重慶官媒引述救援隊現場指揮長稱，由於現場崩塌體垂直壓覆，「失聯人員存活率很低了」。 新華社

多人被埋的重慶彭水山體崩塌事故已過去近1周，重慶官媒引述救援隊現場指揮長稱，由於現場崩塌體垂直壓覆，「失聯人員存活率很低了」。

重慶市彭水縣上周五（7月17日）上午9時許突發山體垮塌，多棟居民樓和1輛載有多人的客運巴士被埋。根據官方事發當天公布的初步統計，這起事故至少造成8人死亡、34人失聯。官方此後沒有再進一步更新傷亡和失聯數字，也未對外說明是否有人員獲救。

據中共重慶市委機關報《重慶日報》報導，根據「深度救援」需要，彭水山體崩塌現場在星期三（7月22日）進行了新一輪巨石爆破。

報導引述大陸自然資源部汛期防禦重慶駐守專家組組長李長明稱，彭水是個千年老縣城，長時間看地質是比較穩定的，自然界的地質演變導致此次山體崩塌，崩塌下來的石頭特別巨大，最大的巨石達到了5,300立方米。

李長明稱，爆破後，堆積的土石方達到7.8萬立方米，土石量非常巨大。崩落的巨石塊成分以硬質灰岩為主，質地較為緻密完整，從30米高的山體近乎垂直掉落，產生的勢能巨大、衝擊力極強，危害性極大，造成了巨大的破壞。同時這些巨石墜落後，活動的距離不遠，因此沒有完全解體，「這種情況下，生命的存活率很低，科學救援尤其重要。」

李長明說：「現在到了深度救援階段，要實行爆破，更要確保作業的安全，救援人員要對崖體進行監測並開展數據分析，分析評估後再進行下一輪的作業，這都需要時間。目前，救援工作一直在進行中。」

中國安能重慶救援隊現場指揮長馮宇說，現場已採取多種救援措施，開展多輪搜救，但現在到了深度救援階段，由於現場崩塌體垂直壓覆，失聯人員存活率很低了，但按照「救人為先」的原則，在每輪爆破之前，救援人員還是進行多輪生命探測。

重慶 山崩 崩塌

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