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內蒙赤峰祝聖禮 42歲「80後」常彥峰成最年輕主教

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
獲梵蒂岡、北京雙承認，天主教內蒙古赤峰教區昨日舉行祝聖典禮，常彥峰神父接任主教。他是唯一「80後」主教。圖／取自天主教赤峰教區公眾號
獲梵蒂岡、北京雙承認，天主教內蒙古赤峰教區昨日舉行祝聖典禮，常彥峰神父接任主教。他是唯一「80後」主教。圖／取自天主教赤峰教區公眾號

據港媒星島日報署名文章，天主教內蒙古赤峰教區22日舉行祝聖典禮，常彥峰神父接任主教。值得注意的是，常彥峰1984年4月出生、年僅42歲，是梵蒂岡、北京雙承認、中國大陸主教當中年紀最輕者，也是目前唯一的「80後」主教。

該文指出 ，常彥峰成為大陸主教當中年紀最輕者，第二年輕的是2019年獲祝聖的陝西漢中教區主教胥紅偉，1975年1月出生。

文章分析，教宗良十四世就職後，延續已故教宗方濟各的對中國政策。2024年，中梵把關於主教任命的臨時性協議再延長4年。自2018年達成協議以來，大陸已產生了10多名主教或輔理主教。據梵蒂岡官網稱，教宗6月15日已任命常彥峰為赤峰教區主教。

明報則提及，梵蒂岡是唯一未與北京建立外交關係的歐洲國家，中方自1958年成立「天主教愛國會」自選自聖主教。中梵於2018年就主教任命簽署臨時協議，並且3度續約。良十四世上任之後，去年9月也舉行張家口教區王振貴主教祝聖典禮，之後分別舉行馬彥恩就職輔理主教儀式、崔太主教榮休儀式。馬彥恩和崔太都是「地下主教」，亦獲得中國官方認可。

赤峰教區位於內蒙古東部，是內蒙最大人口城市，有約400萬人。自前主教朱問漁於2006年去世後，主教職務懸空了20年。祝聖典禮22日在赤峰市紅山區天主教堂舉行，這座建於1930年代的主教座堂，現為內蒙古自治區文物保護單位。

據官方「中國天主教」網站，祝聖典禮由中國天主教愛國會副主席、呼和浩特教區孟青錄主教主禮，中國天主教主教團副主席、遼寧教區裴軍民主教，烏蘭察布教區姚順主教襄禮。大陸「中國天主教主教團」秘書長楊宇宣讀批准書。神父、修女和教友等400人參加。

常彥峰1984年4月生於河北省承德，2000年至2006年在瀋陽天主教神學院攻讀神哲學，2010年晉鐸。2007年至2010年，曾赴南韓大田天主教大學深造，獲聖經神學碩士學位，現任赤峰市天主教愛國會主任。

獲梵蒂岡、北京雙承認，天主教內蒙古赤峰教區昨日舉行祝聖典禮，常彥峰神父接任主教。他是唯一「80後」主教。圖/天主教赤峰教區微信公眾號
獲梵蒂岡、北京雙承認，天主教內蒙古赤峰教區昨日舉行祝聖典禮，常彥峰神父接任主教。他是唯一「80後」主教。圖/天主教赤峰教區微信公眾號

梵蒂岡 內蒙古 良十四世

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