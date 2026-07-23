準颱風紅霞將形成 中國預測最快25日晚登陸廣東福建

中國近來洪患不斷，對即將形成的今年第12號颱風紅霞開始採取警戒措施。中國氣象單位預測，紅霞恐將於25日晚間至26日凌晨在廣東中東部與福建南部之間登陸，中國廣東海事局上午率先啟動防熱帶氣旋4級應急響應，要求全省各海事單位做好防颱措施，確保水上交通安全。

界面新聞報導，中國氣象單位觀測，位在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓已於今早形成，早晨8時的近中心最大風速為每秒15公尺，相當於7級風，中心氣壓為1000百帕，預測將以每小時25至30公里的速度向西北西方向移動，強度逐漸增強，將於12至24小時後發展為颱風。

中國氣象單位預測，颱風紅霞形成後，將於24日穿越巴士海峽，25日凌晨移入南海東北部海面，強度將快速發展，並於25日晚間至26日凌晨在廣東中東部到福建南部一帶沿海登陸。

報導提到，廣東海事局今早8時啟動防熱帶氣旋4級應急響應，要求各海事相關單位嚴格按照防颱預案，堅決做好各項防禦措施，確保水上交通安全。其中包括要求施工船舶及無動力船舶提前做好防颱準備，及時前往合適錨地、水域做好避風準備，風電施工平台則須做好人員撤離準備。