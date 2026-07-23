洪災畫面頻傳 中國官方將清理整治「違法不良」資訊

中國多個地區近來洪災不斷，相關畫面除引發民眾關切，也引起官方警戒。中共中央網信辦及中國應急管理部近日聯合發出通知，將在全國部署展開汛期災害事故「違法不良」資訊「集中清理整治」。官方聲稱，部分畫面涉及編造「水庫潰壩」、「堤防決口」等險情，且有移花接木、惡意剪輯之嫌。

廣西、四川、重慶、遼寧、吉林、上海等地7月以來接連發生嚴重水患，其中廣西更發生六藍水庫潰壩等情事，災情嚴重，相關畫面不斷自中國網路流出，並在海外流傳，引發議論，卻同時引起中國官方關切。

在中共中央網信辦及中國應急管理部發出上述通知前，中國公安部13日一舉公布25起涉及災情的「網路謠言違法犯罪」案例，共27人被指涉案。這27人的社群媒體帳號不但被封禁，其中4人更遭刑事拘留，其餘23人也被行政處罰。

央視新聞報導，中國官方決定展開這項「集中清理整治」行動，是為「有效阻斷」汛期災害事故「違法不良信息傳播」，進一步規範汛期災害事故資訊發布行為，防止「違法不良」資訊誤導公眾，干擾救援秩序。

根據報導，這項通知重點整治5類「突出問題」：一是移花接木與惡意剪輯；二是舊聞翻炒與歷史嫁接；三是誇大其詞與虛構數據；四是編造險情與冒充權威；五是技術偽造與藉機詐騙。

通知聲稱，部分災情影像內容編造「水庫潰壩」、「堤防決口」、「化工廠洩漏」等「嚴重虛假險情」，且盜用官方機構、主流媒體名義或標誌偽造公文格式，發布虛假公告，「損害政府公信力」。

這項通知還宣稱，另有部分災情影像內容「惡意剪輯」國外或外地發生的災害事故影像資料，選擇性摘取片面資訊，透過去浮水印、改標題、換字幕等手段「偽裝」成發生在本地的實時災情，「混淆視聽、誤導公眾」；另有將往年或幾十年前發生的災害事故現場圖片或影片重新包裝，「謊稱即時新聞，渲染恐慌情緒」。

報導提到，這項通知要求各地網信部門要聚焦災害事故「違法不良信息」典型問題及隱形變異問題，展開全面清查，督導網站平台落實主體責任，健全內容審核及帳號管理機制。各地應急管理部門要加強協同聯動，確保清理整治工作取得實效。