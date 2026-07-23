陸規畫建國家級零碳算力設施

據大陸工業和信息化部消息，「關於組織開展國家級零碳工廠建設工作的通知」七月廿二日正式發布，大陸將組織開展國家級零碳工廠、零碳算力設施建設工作。

所謂零碳工廠建設，是指通過技術創新、結構調整和管理優化等減排措施，實現邊界內二氧化碳排放的持續降低、逐步趨向於近零的過程。

而上述「通知」明確大陸國家級零碳工廠申報要求，選擇具備一定建設基礎、建設目標明確、實施路徑清晰，並承諾在規定期限內完成建設目標的製造型企業、算力設施，擇優納入國家級零碳工廠建設名單。

從評估指標來看，設置單位能耗碳排放、非化石能源消費占比、非化石能源電力消費物理認定量占比三個核心指標，申報單位應滿足核心指標的基本要求，並在建設期內承諾達到核心指標的目標要求。

同時，設置「過程脫碳」、「協同降碳」、「智能控碳」、「碳抵銷」和資訊披露四類八項引導指標。

據新華社，中國電子技術標準化研究院副院長陳大紀說，通知聚焦國家級零碳工廠「建成什麼樣、應該怎麼建、如何確保建設成效」等關鍵問題，將引導建設單位從科學算碳、源頭減碳等方面，系統推進零碳工廠建設。