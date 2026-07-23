榴槤去年輸陸量 較2022年倍增

大陸國新辦昨日舉行「開局起步十五五」系列主題記者會，海關總署新聞發言人、副署長王軍提到，二○二二年以來，中國大陸先後完成越南、馬來西亞、寮國等五國榴槤輸陸准入，進口來源持續拓寬。去年榴槤進口達到一八六點八萬噸，數量比二○二二年翻了一番（兩倍）。

據光明網，王軍在記者會上表示，「從車厘子（櫻桃）自由到榴槤自由，愈來愈多的全球好物飛入尋常百姓家」，他稱這是中國大陸持續開放市場、與全球共享發展機遇的生動體現，也是不斷擴大進口、滿足人民群眾高品質生活需要的真實寫照。

王軍也提到，目前中國大陸已成為全球一六○多個國家和地區的主要貿易夥伴，進口商品來源更廣、品類更多、結構更優。包含大洋洲的牛奶、非洲的咖啡、歐洲的冰鮮三文魚（鮭魚），都已飄洋過海進入中國老百姓的「購物車」。

王軍稱，今年以來，大陸新增七十九個國家、二六四種次農食產品准入，農食產品進口來源地已經覆蓋全球一五○多個國家和地區。「我們將在確保安全的前提下，不斷最佳化農食產品檢疫准入程序，拓寬多元化進口市場」。

據星媒聯合早報，二○二四年八月，馬來西亞正式獲准向中國大陸出口整顆新鮮榴槤，打破以往僅能出口冷凍榴槤、果泥及加工品的限制，促使該國新鮮榴槤對陸出口呈現爆發式增長，去年對陸出口增加百分之五百。

此外，不只是進口，大陸近年也積極在海南島等地種植榴槤。港媒大公文匯報日前指出，海南榴槤產業今年迎來標誌性突破。全省種植面積已超過五萬畝，主要集中在三亞、保亭、樂東及陵水等地，今年預計掛果面積約一萬畝，產量有望突破兩千噸，較去年翻倍。