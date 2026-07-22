香港新法例月底實施 末期病患可預作指示拒絕維生治療

香港新法例將生效，七月三十一日起香港人只要年滿十八歲且精神自主，可預作書面指示，當末期疾病並失去行為能力時可拒絕接受維持生命治療。但只要撕了文件相關指示即算撤叵。

香港這項法例名為《維持生命治療的預作決定條例》，七月三十一日生效，將確立「預設醫療指示」與「不作心肺復蘇術命令」的法定框架，讓年滿十八歲且精神自主的香港市民，可以預先以書面形式，列明一旦患上末期疾病並失去行為能力時，拒絕接受的維持生命治療項目。

香港醫院管理局臨床倫理委員會主席謝文華簡介時說，新法例是晚期照顧服務的里程碑，核心精神是「慎入、易出」，在訂立「預設醫療指示」時，過程非常嚴謹，成年人須在至少兩名無利益關係的見證人面前簽署，其中一人必須為註冊醫生；但撤銷指示則非常靈活，病人可以透過撕毀文件、書面聲明，甚至口頭向一名成年見證人表達，即可隨時撤銷指示。

這一新法例引起的疑問，是如果病人家屬不知病人已簽署文件或提出反對，又怎麼辦。謝文華稱，家人之間對救治方案持不同意見「日日都發生中」，並非條例落實後才出現的新問題，鼓勵有意簽署指示的市民，應盡早與家屬表達個人意願，並歡迎家屬一同參與醫護商討，以爭取達成共識。

但她強調，若最終家屬無法達成共識，醫護人員須按法律和專業守則，只要病人簽署時意思表示清晰和沒有撤銷指示，且文件經評估為有效及適用，醫護人員就有責任按指示執行，並向不理解或持反對意見的家屬進行解釋。

謝文華又稱，香港醫管局已為簽署文件的病人提供專用的「黃色文件袋」，袋身印有授權條款，允許救護人員在緊急情況下搜查袋內的文件；若已簽文件的病人在院舍自然死亡，亦毋須呈報死因庭。

她指，以每年簽署約五千多個不作心肺復甦指令計算，半年間已派發至少二千多個黃色文件袋；醫管局亦正將過往未完成轉用新表格的個案進行過渡處理。香港醫管局已將逾四千八百名病人的舊版不作心肺復蘇術表格轉為法定新表。局方亦加強內部培訓，至今超過4四萬四千名員工完成網上課程及測試合格，未來全體醫護及非緊急救護人員亦須每兩年接受一次強制培訓，確保執行時以病人自主及最佳利益為依歸。

如果救護人員因急救優先而忽視病人已簽署的文件怎麼辦，謝文華認為救護員有非常清晰的指引及完善培訓，到達現場時會查核是否有黃色文件袋，強調若醫護或救護員明知病人已簽署有效且適用的文件下，仍漠視指示進行心肺復蘇，是需要承擔法律責任。

為配合這一新條例實施後的急救流程，香港政府已修訂《消防條例》、《死因裁判官條例》等相關法例。