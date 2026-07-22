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繼吳啟華後 息影22年的王祖賢也把臉賣給AI

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
王祖賢把AI肖像授權給網路遊戲。 圖／取材自微博
王祖賢把AI肖像授權給網路遊戲。 圖／取材自微博

網易遊戲「天下」20日官宣，息影22年的王祖賢，出任18周年品牌代言人。但值得關注的是，這不是一次普通的明星代言，王祖賢本人全程不現身、不直播，她只是把自己20到30歲巔峰時期的臉授權給網易。

36氪報導，隨後上線的AI短片「倩影」，複刻了王祖賢塑造過的聶小倩、白素貞、靈狐等經典螢幕形象，片尾署名赫然寫著「王祖賢（AI）」。

大陸藝人張若昀們連夜發聲明拒絕AI貼牌，退圈22年的王祖賢卻主動遞上了自己的巔峰肖像權。這或許是AI時代最殘酷的隱喻：在役的人拼命守住肉身，退場的人靠臉躺賺。

2004年，拍完「美麗上海」後，王祖賢宣布息影，遠走加拿大，從此不接戲、不露面。此後的22年間，關於她的消息只有零星的路人偶遇和佛堂身影。

所以當「天下」在18周年這個節點，宣布王祖賢出任品牌代言人時，許多人的第一反應是，一個營運18年的老遊戲，為什麼要找一個息影22年的女明星。

答案藏在用戶畫像裡。「天下」自2008年上線以來，已經積累千萬級註冊用戶，核心玩家群體年齡層集中在30到45歲，這批玩家恰好是1987年「倩女幽魂」上映時的第一代觀眾，聶小倩白衣飄飄的回眸，是他們青春記憶裡最深的烙印，所以王祖賢代言的本質不是請一個明星，而是喚醒一代人的共同記憶。

在這個邏輯下，選擇王祖賢比選擇任何當紅流量明星都更精準。流量明星的粉絲太年輕，不玩「天下」；實力派演員的形象太現代，缺乏懷舊濾鏡。

而王祖賢的聶小倩、白素貞、靈狐這些經典螢幕形象，本身就是一套完整的情緒資產，被AI重新調動的不是一張臉，而是一整套港片黃金年代的情感記憶。

實際上，「天下」在18周年之際的行銷布局不止於此。王祖賢的AI形象並沒有停留在宣傳短片層面，除了拍攝純數位宣傳影片外，她的AI形象還會以數位NPC、專屬時裝等形式植入遊戲世界，遊戲內還推出了一款名為「倩影幽魂」的專屬限定時裝，供玩家免費獲取。

把王祖賢的AI形象從一支廣告片，延伸為遊戲內可交互的數字NPC和可穿戴的虛擬時裝，這是品牌方將情懷資產轉化為遊戲資產的關鍵一步。

今年年初，62歲的香港藝人吳啟華公開透露，他已經將自己的肖像權授權給一家AI影視製作公司。

製作方透過採集早年影像素材完成專屬AI建模，完整複刻吳啟華青年時期的五官、神態與身形特徵，並以此數位形象完成整部AI電影的創作。從劇本生成、鏡頭渲染到後期剪輯，全程無需吳啟華到場走位或實景表演。

王祖賢 倩女幽魂 大陸

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