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陸「引力一號」運載火箭東海海域發射成功 送9顆衛星入預定軌道

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸「引力一號」火箭22日首次遠海發射任務成功。 圖／取自大陸國家航天局網站
大陸「引力一號」火箭22日首次遠海發射任務成功。 圖／取自大陸國家航天局網站

「引力一號」遙四運載火箭22日在上海東部海域點火升空，將搭載的9顆衛星送入預定軌道，飛行試驗任務成功。此次任務是引力一號火箭首次執行遠海發射，也是中國大陸首次在長三角東海海域，開展民營商業火箭海上發射任務。

「引力一號」是東方空間（山東）科技有限公司自研的中型運載火箭，近地軌道運載能力為6.5噸，500公里太陽同步軌道運載能力為4.2噸，可滿足各類小衛星一箭多星發射任務需求。

財聯社報導，從東方空間獲悉，此次任務成功，標誌「引力一號」正式邁入規模化商業營運階段。按照規劃，公司年內還計畫實施3次衛星批次發射任務，包含大型衛星網際網路組網發射；下一代液體運載火箭「引力二號」正處於首飛前地面試驗階段，預計2026年第4季具備首飛條件。

與前2次在山東煙台海陽近岸發射不同，此次「引力一號」搭乘「東方航天港號」發射船，抵達上海以東170公里左右的東海海域實施發射，遠海發射難度明顯升級。

火箭研製負責人介紹，引力一號遙四運載火箭從山東海陽東方航天港總裝出廠，此次任務進一步驗證了「引力一號」固體捆綁構型對複雜海況的適應能力，及整箭狀態長時間待命能力。

「中國的航天」公眾號22日刊文稱，海上移動發射平台不受固定海域嚴格限制，可靈活選擇發射點位，有助於提升發射效率，及大陸航天發射多元化布局。

此次送入預定軌道9顆衛星中，東坡13、14、17至20衛星，可全天候、全天時開展大範圍對地觀測；西光貳號01星及天儀49星可為礦產、農林、環境監測、城市規劃等行業使用者提供觀測服務。紫丁香三號衛星開展超扁平力熱一體化平台、新型姿態控制等技術試驗。

火箭 東海 中國大陸

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