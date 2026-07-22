看了就討厭！陸短劇「AI臉」引觀眾反彈 專家：處於恐怖谷區間

大陸AI短劇快速擴張，大量標準化「AI臉」也引發觀眾討論，因角色五官模板化、表情僵硬，降低代入感。學者指出，AI角色可能落入「恐怖谷效應」，雖能模擬表情，卻缺乏真實情緒與生理反應，讓觀眾感受到「有形無神」的不自然感。

「AI短劇」是指完全由AI生成，而非真人拍攝後再用AI後製，隨著抖音、快手、百度等網路大廠投入AI短劇的領域，大量個人創作者與小型團隊加入這個產業。

澎湃新聞引述大陸廣電總局數據，2025年全年上線微短劇3.3萬部，2026年第1季數字飆升至12.8萬部，其中AI微短劇約12.2萬部，占比超過95％。

大量AI短劇問世，也帶動觀眾對於劇中「AI臉」的討論，這些角色都有圓眼睛、高鼻梁、尖下巴，精緻到沒有辨識度；或是在做著誇張的情緒動作時，整張臉的神情卻十分僵硬，無法感受到任何情緒起伏。

有大陸網友表示，「AI精緻是標準化產物，缺少生命力，初看驚艷，久觀乏味，違和感便油然而生」、「主角個個高顱頂、大眼窄鼻、冷白皮，精緻得挑不出錯，可表情僵硬空洞，看著看著心裡一陣發毛」。

數位行銷平台「DataEye」指出，大量生成的標準化AI五官、統一模板化人物建模，讓不同戲劇的角色面貌趨於一致，觀眾代入感持續降低。即使劇情有差異，重覆生硬的AI臉，也會快速消磨用戶觀看耐心。

首都醫科大學醫學心理學系副教授張輝指出，微短劇中普遍使用的AI臉，很可能正處於「恐怖谷」的區間。算法雖能擬合出符合大眾審美的靜態五官，卻難以重現人類視覺系統高度敏感的生物運動信號，這些動態線索的缺失，會直接觸發大腦知覺衝突反應。

他指出，AI演員缺乏真實表情背後應有的自主神經生理反應和情境性心理活動，能合成「流淚」的臉部動作，卻無法傳遞真實悲傷所伴隨的軀體節律，這種「有形無神」的表演讓觀眾直觀感受到情緒的空洞。

至於要怎麼解緩這種不舒服的感覺？文中建議，可以多關注具有「活人感」的影片，不要被演算法定義的「完美長相」綁架，同時接受自己在看AI短劇會出現的不適感，不用懷疑自己的感受。