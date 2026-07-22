港研究：加強監測航空樞紐旅客 可提早偵測變異病毒

香港大學醫學院一項對COVID-19病毒的研究發現，在國際航空樞紐香港和阿拉伯聯合大公國主要機場加強對過境旅客的監測，可把全球偵測到新興變異病毒的時間提前2.6至3.3天。

香港電台今天報導，港大醫學院公共衞生學院曾在香港及阿聯主要機場進行相關研究，院方的公共衞生病毒學講座教授潘烈文在該台節目上說，這項研究起先是針對全球最繁忙的10個機場進行，其後發現香港和阿聯主要機場人潮較多，也較接近第三世界國家，已經很有效地找到變異病毒。

他說，目前這項研究主要針對COVID-19病毒數據，但會盡量安排其他數學模型，找出其他新發病毒。

潘烈文說，以往各地監測變異病毒的主要對象是社區的病人，以找出社區蔓延情況，這次針對旅客的做法，可以及早找出病毒，提早追蹤，提早量產疫苗。