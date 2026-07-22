大陸湖北「細腰」花蓮翩翩起舞 吸引800民眾

《天籟樂舞×楚風原韻》日前在花蓮登場。台灣原住民族文化館座無虛席，吸引逾八百位民眾共襄盛舉。本次演出由花蓮在地「阿勒飛斯文化藝術團」與湖北省歌劇舞劇院、湖北省戲曲藝術劇院聯手打造，以動人樂舞與傳統戲曲搭起文化橋梁，讓觀眾感受兩地人文魅力。

展演由阿勒飛斯文化藝術團熱情揭幕，帶來《汎札萊！花蓮》，將花蓮六大原住民族的文化元素轉化為震撼人心的舞台展演。更特別演出聯合豐年節冠軍作品《palafang巴拉訪》，現場氣氛歡樂沸騰，團員們熱情邀請觀眾互動體驗，共同相約豐年節再度共舞，展現花蓮獨特的文化實力與熱情。

湖北演藝集團接力登台，演出以民樂合奏《賽馬》激昂點燃全場；隨後群舞《細腰》重現兩千年前楚人的浪漫美學，古箏舞蹈《高山流水》演繹知音相逢的千古佳話。漢劇武戲《泗州城》展現俐落硬功、黃梅戲經典《天仙配》婉轉訴說人間期許，以及楚劇《打餅遊街》憑藉獨門矮子功引得全場歡笑聲不斷。壓軸登場的《鳳舞楚天》，以鳳凰意象傳遞吉祥與堅韌，呼應豐年節祈福納祥，將演出推向最高潮，掌聲經久不息。

花蓮縣政府表示，花蓮擁有獨特的自然景觀與多元族群文化，長期致力於推動文化平權與藝術紮根。本次交流為兩岸文化融合的全新嘗試，不僅讓民眾輕鬆接觸到優質演出，也深化彼此文化情誼。未來花蓮將持續打造多元交流平台，結合在地特色資源，讓花蓮兼具文化深度與旅遊魅力。