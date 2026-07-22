八大山人400年誕辰 寫意盛宴北京開展

為紀念明末清初畫壇巨匠八大山人誕辰四百周年，由中國美術館主辦的「墨韻文脈—八大山人與十七世紀以來中國寫意藝術展」日前在北京開展。展覽彙集中國美術館、上海博物館、廣州藝術博物院、八大山人紀念館等多家文博機構的六十餘件（套）珍品，堪稱一場經典寫意藝術盛宴。

被譽為「清初四僧」之一的朱耷，為明太祖朱元璋第十七子朱權後裔，開創中國傳統寫意藝術的高峰。他從六十歲開始用「八大山人」署名，署款時常把「八大山人」四字連綴起來，字形仿佛「哭之、笑之」，以寄託哭笑皆非的痛苦心情。自八大山人以來，一代代畫家傳承前輩精神，將自身品格與畫中意象相融，推動寫意藝術持續發展。

此次展出的《鶴鹿鳧雁圖》是畫家七十歲左右的精品力作。畫中，白鶴立於曲折盤桓的古松之上，松姿與鶴態渾然一體；鹿眼「呆萌」，冷冷直視畫外；昂首瞪眼的鴨子立於石上，仿佛正與鳥兒對峙…整幅作品抒寫了八大山人晚年尚存的鬱悶心境，傳遞出孤寂清冷的意境，每次展出都備受關注。一同亮相的還有廣州藝術博物院藏八大山人《雜畫十二開》冊頁。冊頁分別繪遊魚、鵪鶉、棲雀等十二種物象。

展覽系統梳理了十七世紀以來的寫意文脈，從「揚州八怪」等人的銳意變革，到虛谷、吳昌碩等晚清名家的探索拓展，再到齊白石、黃賓虹等近現代巨匠的傳承創新，生動展現了八大山人對後世畫壇的深遠影響。