世界第一高壩 陸雙江口水電站並網發電

近日，坐落於四川阿壩瑪律康、金川交界處的世界第一高壩，大渡河雙江口水電站首台機組成功並網發電。由東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）研發製造的「心臟」，單機容量五百兆瓦水輪發電機組平穩投運，以過硬實力為這座世界級清潔能源工程注入強勁動力。

雙江口水電站是大渡河流域上游控制性水庫工程，大壩高三一五公尺，填築土石方總量超四千六百萬立方公尺，相當於壘成土牆連起來能繞地球赤道一圈多。規畫總裝機容量兩百萬千瓦，共安裝四台五百兆瓦立軸混流式水輪發電機組。單台機組滿負荷運行一日可產出一千兩百萬千瓦時綠色電能，能夠滿足近五千戶家庭全年用電需求，全部機組投產後年均發電量可達七十七億千瓦時。

高海拔、高水頭變幅和水風光互補複雜工況，對水輪發電機組的穩定性、可靠性提出了嚴格考驗。總部位於四川德陽的東方電機通過水力優化與結構優化，採用新型仿生翼型渦流控制技術、轉輪動應力優化技術、高剛度頂蓋結構技術，機組水導擺度、頂蓋振動、壓力脈動等穩定性指標表現優異。

截至目前，東方電機已累計為大渡河流域十三座電站提供了六十餘台發電機組，為大渡河水電開發提供了堅強設備支撐，持續擦亮「德陽造」水電裝備的金字招牌。