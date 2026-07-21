被抓包多次還不改？香港高等法院法官涉司法抄襲 判詞幾乎原封不動

香港高等法院一位法官涉嫌司法抄襲，所涉案件要換法官重審。香港上訴庭說，這位法官判詞幾乎原封不動地抄襲勝訴一方，無法證明有就裁決獨立、公正地思考，令人認為法官放棄了核心的司法職責。

香港司法體系中的司法抄襲，是指法官在撰寫判詞時，未經修改或大篇幅直接複製、貼上訴訟其中一方的書面陳詞或開案結案陳詞。令人質疑涉事法官有沒有進行獨立的司法思考，及無法證明曾公平衡量雙方矛盾的證供。

陳嘉信在二零二三年就被揭發多次司法抄襲，終審法院首席法官張舉能對其嚴肅訓誡，陳本人當時表示明白和同意。

涉及司法抄襲的是香港高等法院法官陳嘉信，這是他再度被發現司法抄襲，今次涉及的案件是南太電子股份案，南太電子創辦人顧明均與其胞妹等人指稱，前妹夫承諾以受託人身份持有約值4000萬港元的南太母公司股份，入稟要求前妹夫交出股份。顧明均一方在前年被陳嘉信裁定敗訴後上訴，其判詞近九成半段落抄襲前妹夫一方的開案及結案陳詞。

香港上訴庭法官關淑馨、朱芬齡及林雲浩聯合頒下判詞，指陳嘉信的判詞中，推論及裁決幾乎逐字逐句、原封不動地抄襲前妹夫一方的結案陳詞，判詞無任何部分顯示陳嘉信曾考慮雙方矛盾的證供或陳詞。

對於前妹夫一方列出有三個段落不是直接抄襲，上訴庭認為必須同時留意全文有近九成半都是抄襲，那些報稱沒有直接抄襲的段落對裁決亦不重要，不足以向客觀的旁觀者證明陳嘉信有就案件獨立、公正地思考。即使陳嘉信審訊期間表現積極，亦不能抵銷大量抄襲帶來的觀感，令人認為法官放棄了核心的司法職責，即裁決沒經自己的思考及用自己的語言表達理據。

涉及司法抄襲的案件未得到合適的裁決，上訴庭裁定上訴得直（認同上訴方的理據），由另一名法官重審。