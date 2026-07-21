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迎接APEC峰會 深圳地鐵安檢升級讓市民快抓狂！

聯合報／ 大陸中心／即時報導
深圳地鐵20日‌起全面實行「人包同檢」，導致多個地鐵站出現明顯擁堵情況。圖／取自微博
深圳地鐵20日‌起全面實行「人包同檢」，導致多個地鐵站出現明顯擁堵情況。圖／取自微博

今年APEC峰會將於11月18日至19日在深圳舉行，為此，深圳地鐵自本月20日‌起全面實行「人包同檢」，所有乘客隨身行李都必須過機查驗，同時接受手持設備人身安檢 。新措施實施的第一天，幾個人流量較大的地鐵站，光排隊等候安檢就要半小時，許多上班族因此遲到，網上罵聲一片。

香港明報指出，20日深圳多個地鐵站都出現百米長的人龍，坪洲、車公廟等客流量大的站必須等候約半小時才能進站，大批上班族因此遲到，紛紛在社交媒體發文宣洩不滿，質疑安檢秩序混亂，新措施倉促上路。

深圳地鐵微博評論區20日晚湧入近千則留言，大量網民貼出車站大排長龍的照片。有乘客稱，只有帶一把雨傘，也被要求過機安檢；許多人批評「早高峰搞這些形式主義，全部上班族都遲到」。

有網友痛批深圳地鐵，這次安檢調整就是在為難打工人，原先30秒走完的路現在要5分鐘。有人則質疑，要加強安檢為什麼不提前做好分流？站裡那麼多安檢員、安全員，結果有包的，沒帶包的乘客全都堵在一起，搞成這樣真就沒有安全問題了嗎？

搭地鐵必須長時間排隊等候安檢，不少網友表示，深圳地鐵裡的「戾氣」明顯升高，不時出現乘客與安檢員發生口角爭執，甚至驚動員警到場處理。

據指出，20日出現較明顯擁堵情況的地鐵站有：坪洲、固戍等14個站點，進站排隊普遍多出20至30分鐘。

由於網上批評聲量太大，21日，深圳地鐵部分站點已恢復「無包快速通道」，讓沒有攜帶背包、行李的乘客可以快速通行，同時允許孕婦、老人等特殊群體可通過優先通道人工查驗後快速通行。

明報指出，今年初起，深圳已全面提升城市形象及加強安保。社交媒體上，不少深圳市民都認為，深圳地鐵這次安檢突然升級，應該也是為「迎戰」APEC峰會。

深圳地鐵安檢措施升級，乘客得花費更多時間排隊等候安檢。圖／取自微博
深圳地鐵安檢措施升級，乘客得花費更多時間排隊等候安檢。圖／取自微博

本周上班的第一天，深圳地鐵進一步強化安檢措施，許多人因上班遲到罵聲一片。圖／取自微博
本周上班的第一天，深圳地鐵進一步強化安檢措施，許多人因上班遲到罵聲一片。圖／取自微博

深圳 安檢 APEC

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