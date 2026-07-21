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不追求大規模造路 陸交通部：到2030年改造8萬公里左右設施

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸交通運輸部副部長徐成光21日在國新辦記者會上稱，到2030年，實施8萬公里左右的設施改造。圖／取自中國網
大陸交通運輸部副部長徐成光21日在國新辦記者會上稱，到2030年，實施8萬公里左右的設施改造。圖／取自中國網

大陸交通運輸部21日在國新辦記者會上對「十五五」時期目標進行具體部署，稱到2030年，「實施8萬公里左右的設施改造」，並推動交通動力低碳替代。意味大陸交通建設從過去的大規模修新路正式進入「存量提質增效」，不再單純追求里程規模擴張，而是重點對現有設施進行更新、數字化改造和功能升級。

大陸交通運輸部副部長徐成光會上也提出十五五時期多項目標：實施新一輪農村公路提升行動，新改建農村公路50萬公里。在加強系統集成融合方面，加快建設20個國際性，80個全國性綜合交通運輸樞紐城市，實施多式聯運攻堅，打通堵點、卡點行動，力爭用5年左右的時間推動1,000個主要貨運節點，提升多式聯運功能；重點推進跨區域跨流域大通道建設，推動國家綜合立體交通網主骨架建成率提升至95%。

大陸交通運輸部安全總監兼運輸服務司司長蔡團結表示，推進交通基礎設施綠色化轉型，加快交通運輸結構優化調整，持續深入推進污染防治攻堅，健全交通運輸碳排放統計核算監測體系，以更大力度推進交通運輸領域綠色低碳轉型。

具體而言，蔡團結指出，2026年繼續實施老舊營運貨車報廢更新行動，安排220億元超長期特別國債支持老舊營運貨車報廢更新，重點支持更新為新能源重卡，通過「兩新」政策加力促進新能源重卡市場消費；提出到2030年新能源重卡滲透率達到40%、保有量突破160萬輛等目標；在國道交通要道、貨運樞紐、港口、礦區、廠區、園區等重要節點，建設3,000個以上電動重卡充換電站。

在鐵路建設上，會上指出，大陸鐵路將以基本實現現代化為總目標，「堅持適度超前、不過度超前」，突出安全化提升、協調化佈局、數智化升級、綠色化轉型、融合化發展、系統化治理，全力推進一批重大工程的建設。

在航空運輸上，中國民航局副局長韓鈞表示，大陸航空公司定期航線超1000條，國際客運航線通達全球五大洲80個國家177個城市。

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