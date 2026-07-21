不追求大規模造路 陸交通部：到2030年改造8萬公里左右設施

今年APEC峰會將於11月18日至19日在深圳舉行，為此，深圳地鐵自本月20日起全面實行「人包同檢」，所有乘客隨身行李都必須過機查驗，同時接受手持設備人身安檢 。新措施實施的第一天，幾個人流量較大的地鐵站，光排隊等候安檢就要半小時，許多上班族因此遲到，網上罵聲一片。

2026-07-21 14:03